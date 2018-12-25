Путин может начать вторжение в Украину: Neesweek сообщил тревожные данные на фоне отставки главы Пентагона

25.12.2018 19:31

Принимая во внимание отставку министра обороны Мэттиса и изоляционистские настроения в Белом доме, Путин может решить, что сейчас настало время действовать, чтобы реализовать то, что они называют программой "Новороссии", которая предполагает расчленение Украины.

Пока люди в Восточной Европе и США настраиваются на праздники, пишет издание Neesweek, сообщает Диалог.UA, увеличиваются шансы на то, что Россия воспользуется тем, что внимание мира отвлечено, чтобы провести наступление на своего соседа Украину, утверждают эксперты.

Москва любит совершать агрессию, когда внимание мира сосредоточено на чем-то другом. В 1979 году она вторглась в Афганистан в рождественский период, атаковала Грузию в августе, в сезон отпусков, заявил в беседе с Newsweek бывший посол США в Украине (с 2003 по 2006 годы) Джон Хербст. "Слабая реакция Запада на российскую эскалацию войны против Украины - захват украинских кораблей - также увеличивает вероятность нового удара со стороны Кремля, - считает Хербст. - Так же как и замешательство в Вашингтоне после отставки Мэттиса и раннего вывода (войск из Сирии)". Русские стремятся к господству в Керченском проливе и в Азовском море, а украинцы не готовы уступить контроль над своими территориальными водами или пожертвовать свободным проходом через пролив, указал в беседе с Newsweek Майкл Карпентер, бывший заместитель помощника министра обороны США по вопросам России, Украины и Евразии. "Я опасаюсь, что украинской военно-морской флот слишком мал, чтобы отстаивать свои права перед лицом гораздо большего Черноморского флота (России), так что если бы я что-то советовал Украине, так это не пытаться осуществить сейчас еще один проход через пролив, - продолжил Карпентер. Создание москитного флота, как это задумано в плане развития украинских ВМС - это правильная стратегия, но на то, чтобы разместить все элементы на местах, потребуются годы, а кризис тем временем назревает в ближайшие недели и месяцы". Некоторые аналитики также предупредили, что Россия может нацеливаться на объединение части окружающих Украину территорий с целью создания подконтрольного России протектората к северу от Черного моря, который напоминает пограничный район, некогда удерживаемый Российской Империей, - передает Newsweek. Новые боевые самолеты, отправленные в Крым, и размещение российских пехотных войск вдоль границы с Украиной - это признаки подобных военных амбиций, утверждают аналитики. "Это согласуется с широко распространенными слухами о военной операции со стороны России с целью создания наземного "моста" с контролируемой Россией территории вдоль побережья Азовского моря в Крым. Я также слышал дискуссии о возрождении Россией "плана большой войны" от 2014 года с тем, чтобы дойти до границ Молдавии, установив связь с пророссийским анклавом Приднестровье, которое законно является частью Молдавии", - сообщил Newsweek Ариэль Коэн, старший научный сотрудник вашингтонской организации Atlantic Council. "Принимая во внимание отставку министра обороны Мэттиса и изоляционистские настроения в Белом доме, Россия может решить, что сейчас настало время действовать, чтобы реализовать то, что они называют программой "Новороссии", которая предполагает расчленение Украины", - заявил Коэн.