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В Крыму во время аннексии в храмах УПЦ МП раздавали оружие, - Чубаров
"Туда приходили люди из Краснодарского края, переодевались в формы и получали оружие".
Глава Меджлиса крымскотатарского народа, депутат Верховной Рады Рефат Чубаров заявил, что в Крыму во время аннексии раздавали оружие в храмах УПЦ Московского патриархата.
Как передает интернет-издание Хроника.инфо, об этом он сказал в эфире "Прямого", комментируя заявления бывшего депутата Елены Бондаренко о том, что в Украине вопрос поместной церкви обсуждают даже иудеи и мусульмане.
Чубаров объяснил, что создание независимой церкви касается не только православных, а всего государства.
"Я бы, возможно, так горячо не говорил, если бы я в Крыму не видел, как в церквях УПЦ Московского патриархата в первые дни российского вторжения хранилось оружие, туда приходили люди, которых перебрасывали из Краснодарского края. Они там переодевались в формы и там они получали оружие", - заявил Чубаров.
Он также отметил, что это свидетельствовало о прямых указаниях украинской церкви из Москвы, и выступил против защиты интересов других государств в религиозных центрах Украины.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, оружие, татары, меджлис, УПЦ МП
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