Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Будет ли продление? Военное положение официально завершается в Украине сегодня, 26 декабря

26.12.2018 10:26
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Будет ли продление? Военное положение официально завершается в Украине сегодня, 26 декабря

В десяти областях Украины официально истекает срок действия военного положения, введенного сроком на 30 суток 26 ноября 2018 года.

Сегодня, 26 декабря, официально истекает срок действия военного положения, введенного в десяти областях Украины, передает "Диалог.UA" Согласно изданному Указу Президента Украины, военное положение было введено сроком на 30 суток с 14:00 26 ноября в десяти областях Украины.

Распоряжение коснулось Винницкой, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Не исключается тот факт, что срок действия военного положения может быть продлен. По словам Петра Порошенко, это возможно сделать и без решения Верховной Рады.  Также лидер Украины подчеркивал, что данное решение о продлении может быть принято в случае эскалации агрессии со стороны Российской Федерации.

Источник: www.dialog.ua



Теги: Украина, Россия, Донбасс, война, военное положение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх