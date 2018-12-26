Изъять из продажи: в Украине запретили популярные леденцы

26.12.2018 08:45

В Украине запретили продажу популярных ментоловых леденцов

Решение о временном запрете опубликовала Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками, уточнив, что ограничение касается одной серии препарата Strepsils с ментолом и эвкалиптом.

В тексте документа отмечается, что причиной временного запрета стало несоответствие средства требованиям по регистрации. В связи с этим все аптеки, имеющие в ассортименте указанные леденцы, должны изъять их из продажи и поместить в карантин.

Источник: http://kr24.com.ua