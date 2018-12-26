Медреформа в Украине: Какие нововведения планируются в 2019 году

26.12.2018 20:03

В Украине в рамках медицинской реформы, основное внимание в 2019 году уделят пяти приоритетным направлениям. Об этом сегодня, 26 декабря, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

«5 приоритетов медицинской реформы в 2019 году. Семейная медицина. Уже 23 миллиона украинский подписали декларации с семейными врачами», – написал Гройсман.

Он отметил, что вторым направлением станет дальнейшая реализация программы «Доступные лекарства». «Уже выписано почти 30 млн рецептов, по которым граждане бесплатно или с небольшой доплатой получили лекарства», – подчеркнул премьер-министр.

Также, по его словам, с 1 июля 2019 года будет запущена программа «Бесплатная диагностика».

Кроме того, будет проходить реформирование экстренной медицины. На ее модернизацию в государственном бюджете на следующий год заложено 1 млрд грн. «Это новые автомобили, новое оборудование, повышение квалификации и зарплат врачей», – уточнил Гройсман.

Премьер-министр отметил, что также планируется построение современных кардиоцентров. На эти цели в 2017-2019 годах правительство предусмотрело расходы для 39 таких центров.

Источник: https://dnews.dn.ua