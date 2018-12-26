Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

На Новый год «Укрзалізниця» отменила несколько поездов

26.12.2018 17:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На Новый год «Укрзалізниця» отменила несколько поездов

Проблематично будет уехать в южном направлении.

В ночь на Новый год пассажиры не смогут уехать в направлении Одессы. «Укрзализныця» предупредила об отмене популярных круглогодичных поездов. 

№ 763 «Интерсити +» Киев – Одесса 31 декабря, № 105 Киев – Одесса (через Винницу) 31 декабря 2018 года и 6 января 2019 года, № 148 Киев – Одесса (через Черкассы) 1 января, № 145 Киев – Измаил 31 декабря и № 12 Львов – Одесса также 31 декабря.

В направлении из Одессы отменены рейсы следующих поездов: № 146 Измаил – Киев 1 января 2019 года, №764 «Интерсити +» Одесса – Киев 31 декабря, № 106 Одесса – Киев (через Винницу) 31 декабря 2018 года и 6 января 2019 года, № 12 Одесса – Львов 31 декабря 2018 года.

Изменения коснутся также и пригородного сообщения. В частности, отменены рейсы электропоезда Одесса – Белгород-Днестровский в 17:43 31 декабря 2018 года и в 08:35 1 января 2019 года. 

В обратном направлении – из Белгорода-Днестровского в Одессу 1 января 2019 года будут отменены рейсы с отправлением в 07:40 и 16:09.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Донбасс, поезд, Укрзализниця, отмена, Новый год
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх