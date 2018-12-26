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Официально: партия "Слуга народа" идет в политику

26.12.2018 07:11
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Официально: партия "Слуга народа" идет в политику

Лидер шоу "Квартал 95", шоумен Владимир Зеленский заявил, что партия "Слуга народа" идет в политику, передает replyua.net со ссылкой на интервью НикВести.

"Партия Слуга народа идет. А Владимир Зеленский - это партия Слуга народа", - ответил Зеленский. На вопрос, будет ли шумен баллотироваться в президент, он сказал "это уже другой вопрос", желая подержать интригу.

Напомним, Владимир Зеленский, украинский шоумен и актер, заявил, что ранее получал предложение от Петра Порошенко, президента Украины, стать народный депутатом от БПП. По словам Зеленского, после президентских выборов, которые прошли в Украине в 2014 году, Петр Порошенко лично позвал его на встречу. Именно там комик и получил предложение присоединиться к вышеуказанной политической силе и даже стать членом Верховной Рады. «Он сказал, что собирает лучших: «Пошли с нами в партию депутатом». Заявил, что знает о моей мечте построить украинский «Голливуд». Говорит: "Ты же этого хотел, ты же об этом мечтал", - вспоминает Владимир. 



Теги: политика, Донбасс, партия, Владимир Зеленский
 
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