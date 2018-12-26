- На новогодние праздники в Украине усилят охрану границы22:38
- Памятника Суворову больше не будет в Киеве22:15
- С Нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки21:30
- СНБО Украины ввел огромный пакет санкций против России21:12
- Военное положение в Украине: Порошенко заявил о продлении отдельных пунктов 20:51
- В Донецкой области резко ухудшится погода20:45
- «Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине20:15
- Медреформа в Украине: Какие нововведения планируются в 2019 году20:03
- С 1 января Украина изменит правила оформления виз: что нужно знать19:48
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе19:30
Пять украинских фильмов на рождественские праздники
Длинные зимние вечера на рождественских каникулах – идеальное время, чтобы наконец посмотреть украинские киноновинки последнего года. В 2018-м их было немало – аж 39 фильмов. Центр общественного мониторинга и контроля подобрал самые интересные и наиболее резонансные ленты.
«Безумная свадьба»
Комедия режиссера Влада Дикого гарантированно обеспечит хорошее настроение на праздники. Ведь фильм является забавной смесью живых семейных историй с извечным конфликтом – противостоянием нового и старого. Одну из главных ролей в картине сыграл популярный ведущий Юрий Горбунов, а саундтрек к фильму записали Олег Винник и Потап.
Фильм вышел в прокат в начале октября 2018 года и почти сразу стал рекордсменом национального проката. В кинотеатрах его посмотрели более 650 тысяч зрителей. Поэтому фильм стал по-настоящему прибыльным: за неполные 3 месяца проката принес своим создателям почти 55 млн грн.
Интересно, что компания-производитель, которая получила 1 млн 175 тысяч грн господдержки, вернула средства Госкино после успеха фильма.
«Донбасс»
«Донбасс» Сергея Лозницы как наиболее неоднозначный и титулованный фильм этого года однозначно стоит увидеть. Он показывает реальные случаи из жизни современного Донбасса, передавая ментальность и «культуру» этого региона. Сюжет настолько абсурдный и трагикомический, что похож на коллекцию карикатур, отмечают критики. Однако именно в этом скрывается и главная приманка фильма – это не преувеличение, а настоящая жизнь. По мнению киноэкспертов, фильм может вызвать очень разнообразные эмоции, но точно не оставит никого равнодушным.
«Для зрителя, способного к критическому мышлению, «Донбасс» становится действенной таблеткой от беспринципности и сепаратистских настроений, и это, вкупе с каннской наградой и совершенной драматургией, делает ленту Лозницы не только лучшим украинским фильмом года, но и одним из величайших фильмов независимой Украины», – считает Лукьян Галкин, исполнительный продюсер «UA Культура».
Фильм создала компания «Артхаус Трафик», и почти 40% производства профинансировало Госкино. Мировая премьера состоялась 9 мая 2018 года на Каннском фестивале, где лента получила приз за лучшую режиссуру в программе «Особый взгляд».
«Позывной «Бандерас»
Название этой ленты говорит само за себя. В отличие от «Донбасса» Лозницы, «Позывной «Бандерас» Зазы Буадзе является типичным боевиком. Фильм основан на дневниках нацгвардейца Сергея Башкова с позывным «Индеец» и рассказах воинов АТО. В центре сюжета – разведчик «Бандерас», который, словно голливудский Рембо, побеждает вражеских диверсантов.
Сразу после премьеры фильма, которая состоялась перед Днем защитника Украины, о ленте написали множество журналистов, писателей и даже политиков. Более того, рекламу фильма сделал Президент Украины Петр Порошенко, опубликовав на своей странице в Facebook саундтрек к нему. «Горжусь, что при поддержке государства создается патриотическое, качественное кино, на которое зритель идет с удовольствием», – прокомментировал глава государства.
Многие критики отметили, что фильм имеет очень важную просветительскую роль и наконец создает образ «украинского героя». Поэтому «Бандерас», хоть и не стал массовым кино, но заслуженно вошел в десятку украинского проката этого года.
«Дикое поле»
Фильм Ярослава Лодыгина является экранизацией романа культового писателя и поэта Сергея Жадана «Ворошиловград», вышедшего в свет в 2011 году. Роман переведен на 13 языков и имеет много почитателей в Украине, которые с нетерпением ждали его киноверсию.
Действие ленты, как и двух предыдущих, происходит на востоке нашей страны. Ее главный герой – Герман – возвращается в родной городок и попадает в водоворот приключений. Критики считают, что Лодыгину удалось заинтересовать зрителей: «Дикое поле» – атмосферный фильм, который ни на секунду не перестает быть интересным благодаря пестрым персонажам и постсоветскому менталитету главных героев», – рассказал редактор Moviegram Юрий Самусенко.
В национальный прокат фильм вышел в начале ноября 2018 года. Наполовину его производство профинансировало Госкино.
«Украденная принцесса»
Одним из самых успешных украинских проектов 2018-го стал 3D-анимационный фильм Олега Маломужа «Похищенная принцесса», вышедший в прокат в марте. Мультфильм создан по мотивам «Руслана и Людмилы» Александра Пушкина и рассказывает о Киеве времен отважных воинов, очаровательных принцесс и мощных колдунов.
В украинском прокате «Похищенную принцессу» посмотрели почти полмиллиона зрителей. Кроме того, авторы фильма продали права на показ более чем 50 странам мира. Наибольшую благосклонность публики мультфильм получил в Польше, Румынии, Турции и Мексике.
Как и остальные упомянутые фильмы, «Похищенная принцесса» получила финансовую поддержку от Госкино. В целом в 2018 году государство профинансировало производство 78 фильмов на общую сумму 1 млрд грн. Поэтому в следующем году украинцев ждет еще больше интересных фильмов.
Материал Центра общественного мониторинга и контроля
Теги: Донбасс, кино, фильм, праздники, Рождественские святки, Новый год
- В Донецкой области резко ухудшится погода20:45
- «Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине20:15
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе19:30
- В Горловке появились первые «жертвы» фейков о «химатаке»18:15
- Актуальные цены на продукты в супермаркете Горловки: опубликовано видео18:01
- В Антраците боевики «ЛНР» ворвались в дом мирного жителя и учинили разбой17:02
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ16:05
- Позаботиться о защитниках: главные задачи министерства ветеранов15:31
- На Донбассе рассыпали мины с вертолета 14:32
- Главную елку Мариуполя украсят корабли с именами пленных моряков14:15
- На новогодние праздники в Украине усилят охрану границы22:38
- Памятника Суворову больше не будет в Киеве22:15
- Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца21:47
- С Нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки21:30
- СНБО Украины ввел огромный пакет санкций против России21:12
- В Китае клонирование кошек поставят на поток21:00
- Военное положение в Украине: Порошенко заявил о продлении отдельных пунктов 20:51
- В Донецкой области резко ухудшится погода20:45
- «Угроза полномасштабного наступления»: в Раде рассказали о возобновлении военного положения в Украине20:15
- Медреформа в Украине: Какие нововведения планируются в 2019 году20:03
- Врачи рассказали, сколько нужно спать, чтобы избежать болезней сердца21:47
- С Нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки21:30
- Врачи рассказали, сколько мандаринов можно съесть за день19:08
- Пять украинских фильмов на рождественские праздники18:45
- Что можно и что нельзя делать, если заболел гриппом13:30
- В Украине запретили противовирусный препарат10:16
- Как избежать похмелья на Новый год: семь советов от опытного врача09:45
- Найти деньги во сне: к чему это снится09:02
- Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году07:15
- Запасаемся попкорном: что будет с Керченским мостом после зимы22:27
- Есть знак Зодиака, которому стопроцентно повезет в 2019-м
- В МИД РФ анонсировали «полномасштабное наступление ВСУ» на Донбассе
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- "Немножко пьяная" певица Брежнева громко опозорилась на эфире у пропагандистов: видео вызвало в Сети ажиотаж
- Расшифровано новое Пророчество на январь 2019 года
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ