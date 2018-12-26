Порошенко заявил о завершении военного положения в Украине

26.12.2018 15:48

В Украине завершилось действие военного положения, которое было введено в 10 областях страны. Об этом президент Украины Петр Порошенко объявил во время заседание Совета национальной безопасности и обороны.

Глава государства отметил:

«Сейчас в 14:00 прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основывается на анализе всех составляющих текущей ситуации безопасности в государстве».

Как сообщалось ранее, президент Украины Петр Порошенко 26 ноября подписал указ «О введении военного положения в Украине», которым ввел военное положение на 30 суток — до 26 декабря текущего года. Согласно нормативным актам, военное положение было введено в десяти областях (Винницкой, Луганской, Николаевской, Сумской, Одесской, Харьковской, Черниговской, Херсонской, Донецкой и Запорожской) и внутренних водах Азово-Керченской акватории.