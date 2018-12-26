- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС22:20
- В Тернопольской области школьница умерла на новогоднем утреннике22:08
- Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных украинских моряков – Минюст 21:54
- Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович21:40
- Пострадавшие от домашнего насилия и торговли людьми смогут обратиться в колл-центр21:26
- Как работают в период новогодних праздников почта и банки21:10
- Погода в Новогоднюю ночь20:55
Россия начала третью волну оккупации
Нападение россиян на украинские корабли в Керченском проливе показало – Россия метит на новую оккупацию, на этот раз Азовского моря.
Генеральный прокурор Юрий Луценко в интервью немецким СМИ назвал это "третьей волной оккупации", передает Сегодня со ссылкой на УНН.
"Это был не обычный инцидент, а третья волна оккупации. Сначала Россия оккупировала Крым, затем часть Донбасса, теперь Азовское море. Россия блокирует Азовское море и оккупирует его. Речь идет не только о водном пространстве, но и в блокаде города Мариуполя", – сказал он.
В то же время он считает, что лучшей помощью Запада в данной ситуации будет совместное прохождение натовских кораблей с украинскими в Керченском проливе. Генпрокурор также считает, что, если сейчас не приструнить РФ, то ее агрессия распространиться и на порты стран Черного моря.
"Речь идет не только об Украине. Когда у нас отняли Крым, это был конфликт между двумя государствами. Это затронул только нас. Но оккупация Азовского моря затрагивает все страны, которые имеют военно-морской флот, а следовательно, и Германию. Если мы допустим это, Россия продолжит. Следующей ее целью назначения может стать Черное море", – объяснил глава ГПУ.
Луценко четко дал понять, что выборы в Украине ни по какой причине не должны быть отменены, "иначе принципиальная разница между Украиной и Россией будет стерта".
Источник: https://from-ua.com
Теги: Россия, Донбасс, оккупация
- Медведев собрался посмотреть футбол в Донецке
- "Блокираторы Донбасса сели на рельсы, а русские украли" - Гройсман высказался о последствиях блокады Донбасса
- Кремль во главе украинского Кабмина видит Тимошенко
- "Ну вы держитесь тут" - сети троллят российского премьера за грамотное решение социальных вопросов
- Медведев взял под защиту сайгаков и севрюг
- Британский премьер призвала ЕС активнее бороться с российской пропагандой
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев19:55
- Фашик Донецкий: Топ 5 новостей 2018 года на оккупированных17:55
- В Минобороны заявили о соблюдении режима перемирия17:10
- В Донецке загадочно исчез боевик "ДНР" Лотов, рассказавший о преступлениях Захарченко и казаков 15:40
- Блогер: жители «Новороссии» не знают уже куда девать деньги, не то, что в «бандеровской» Украине15:00
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- Пункт пропуска «Успенка» полностью закрыт23:18
- Уже отчаялись: украинцы дали прогноз по окончанию войны 23:05
- Ученые предсказали нехватку пресной воды из-за глобального потепления22:53
- Зимние каникулы: как уберечь детей от опасности 22:35
- Новый "языковой закон" не будет запрещать издательство печатных СМИ на языках ЕС22:20
- В Тернопольской области школьница умерла на новогоднем утреннике22:08
- Украина подаст заявление в ЕСПЧ относительно освобождения захваченных украинских моряков – Минюст 21:54
- Санкции США будут действовать пока Россия не уберется из Донбасса и Крыма, - Йованович21:40
- Пострадавшие от домашнего насилия и торговли людьми смогут обратиться в колл-центр21:26
- Гороскоп на 2019 год по дате рождения23:41
- «Выпейте шампанское и ложитесь спать»: доктор рассказал об опасности в новогоднюю ночь16:10
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Справка ВПЛ и пенсии: УТСЗН продолжают верификацию переселенцев
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Последние вздохи народной республики
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть