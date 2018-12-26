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С 1 января Украина изменит правила оформления виз: что нужно знать
С 1 января Украина прекратит оформлять иностранным гражданам визы в международных аэропортах. Об этом сообщил Андрей Заяц, государственный секретарь Министерства иностранных дел, передают Подробности.
Такие меры приняты в связи с тем, что расширяется функционал электронной визы.
По словам представителя МИД, в ведомстве признали, что оформление виз в аэропорту - неэффективная методика, так как многие иностранцы не говорят по-английски, а другие не имеют банковской карты, которой можно оплатить консульский сбор.
Всего за 11 месяцев 2018 года в аэропортах Украины оформлено около 35 тыс. виз.
Также планируется расширить список обстоятельств, по которым гражданам будет выдаваться электронная виза.
"Сейчас основанием является только туристическая или деловая поездка. С 1 января к этому добавляются также лечение, частные поездки для посещения родственников. Добавляются визы для журналистов. Таким образом, электронными визами мы перекрываем практически все неиммиграционные типы поездок", - говорит дипломат.
Стоимость электронной визы с 1 января составит около $85.
5 апреля 2018 года первая электронная виза для въезда в Украину была выдана гражданину Таиланда.
Время оформления электронной визы составляетдо девяти рабочих дней. Разовая виза действительна до 30 дней.
Теги: Украина, Донбасс, правила, виза, январь
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