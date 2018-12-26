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С Нового года лекарства можно будет возвращать в аптеки
26.12.2018 21:30
Украинцы смогут возвращать в аптеки приобретенные лекарства. Это станет возможным с 1 января 2019 года. Об этом журналистов информировала в Фейсбук и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун.
Она назвала условия возврата.
"Когда аптека будет получать эти лекарства, должна проверить, что они не были открыты, что они не были использованы и что ничего не было нарушено в регламенте самой упаковки и все остальное. Тогда в этом нет никакой угрозы", - уточнила Супрун.
Глава Минздрава добавила, что в настоящее время ведомство работает над реорганизацией Гослекслужбы. Последней предоставят больше полномочий по инспекции. Так что ответственность аптекарей усилится.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, аптека, Новый год, лекарства
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