Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Сегодня СНБО решит дальнейшую судьбу военного положения

26.12.2018 12:01
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Сегодня СНБО решит дальнейшую судьбу военного положения

В Администрации Президента Украины сообщили, что скорее всего, что сегодня, 26 декабря, будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны на котором решится вопрос о военном положении в Украине, передает replyua.net.

Стоит напомнить, что военное положение в Украине было введено 26 ноября текущего года. Его срок равен тридцати дням. Украинская власть приняла такое решение в результате обострения конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Так, имела место атака с российской стороны в Керченском проливе. На данный момент Россия удерживает на своей территории двадцать четыре украинских моряка. Это повлекло за собой решение со стороны Украины объявить военного положение в десяти областях страны, которые непосредственно граничат с Российской Федерацией. Речь идёт о Винницкой, Николаевской, Луганской, Сумской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, а также Херсонской областях. 

Отметим, что точной информации о времени заседания нет. Так же как и точной информации о том, что заседание будет проведено. Следим за этим. 



Теги: Украина, Донбасс, СНБО, военное положение
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх