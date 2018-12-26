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Сегодня СНБО решит дальнейшую судьбу военного положения
В Администрации Президента Украины сообщили, что скорее всего, что сегодня, 26 декабря, будет проведено заседание Совета национальной безопасности и обороны на котором решится вопрос о военном положении в Украине, передает replyua.net.
Стоит напомнить, что военное положение в Украине было введено 26 ноября текущего года. Его срок равен тридцати дням. Украинская власть приняла такое решение в результате обострения конфликта между Российской Федерацией и Украиной. Так, имела место атака с российской стороны в Керченском проливе. На данный момент Россия удерживает на своей территории двадцать четыре украинских моряка. Это повлекло за собой решение со стороны Украины объявить военного положение в десяти областях страны, которые непосредственно граничат с Российской Федерацией. Речь идёт о Винницкой, Николаевской, Луганской, Сумской, Одесской, Харьковской, Донецкой, Запорожской, Черниговской, а также Херсонской областях.
Отметим, что точной информации о времени заседания нет. Так же как и точной информации о том, что заседание будет проведено. Следим за этим.
Теги: Украина, Донбасс, СНБО, военное положение
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