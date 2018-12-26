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СНБО Украины ввел огромный пакет санкций против России
СНБО Украины на сегодняшнем заседании ввел дополнительные санкции против России. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский.
Так, народный депутат отметил:
«Был введен огромный пакет санкций против субъектов хозяйствования российской Федерации и физических лиц, имеющих отношение к внедрению российской агрессии».
Пашинский уточнил, что под санкции попали лица, причастные к обстрелу украинских кораблей в нейтральных водах у Керченского пролива, «персон, которые фальсифицируют сейчас уголовные дела против украинских моряков» и депутатов Госдумы, включая и депутатов от политической партии «Единая Россия».
При этом он не сообщил какие именно предприятия попали в обновленный санкционного списка. Также, он добавил:
«После технической доработки этот список будет опубликован, как это уже было раньше».
Источник: https://donpress.com
Теги: Россия, Донбасс, СНБО, санкции
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