СНБО Украины ввел огромный пакет санкций против России

26.12.2018 21:12

СНБО Украины на сегодняшнем заседании ввел дополнительные санкции против России. Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам безопасности и обороны Сергей Пашинский.

Так, народный депутат отметил:

«Был введен огромный пакет санкций против субъектов хозяйствования российской Федерации и физических лиц, имеющих отношение к внедрению российской агрессии».

Пашинский уточнил, что под санкции попали лица, причастные к обстрелу украинских кораблей в нейтральных водах у Керченского пролива, «персон, которые фальсифицируют сейчас уголовные дела против украинских моряков» и депутатов Госдумы, включая и депутатов от политической партии «Единая Россия».

При этом он не сообщил какие именно предприятия попали в обновленный санкционного списка. Также, он добавил:

«После технической доработки этот список будет опубликован, как это уже было раньше».

Источник: https://donpress.com