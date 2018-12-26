Снежно и морозно: синоптик порадовала прогнозом погоды в новогоднюю ночь

26.12.2018 10:38

На Новый год, в ночь на 1 января, погодные условия в Украине будут идеальными. Как информирует replyua.net, синоптик Наталья Диденко на своей странице в Фейсбуке написала, что предстоящая новогодняя ночь будет морозной и снежной.



«Хроника прогноза на новогоднюю ночь: пока в прогнозе остается доминирование осадков, без снега не останемся», - пишет Диденко. По ее словам, в новогоднюю ночь температура остановится на минусовых отметках, а 1 января в Украине ожидается небольшое потепление. В дневные часы будет от 0 до + 1 градуса.



Напомним, что ранее Диденко рассказала, что 31 декабря и 1 января в Украине будет господствовать циклон, который подразумевает большое количество осадков в виде мокрого снега. Осадки ожидаются на севере и западе Украины 31 декабря, а 1 января снег накроет уже южную, восточную и центральную области страны. В предновогодние дни погода в Украине также будет нестабильной: с колебаниями температуры и обильными осадками.