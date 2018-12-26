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В Польше начали торговать на украинском языке
В иностранных автоматах начинают торговать на украинском языке, серьезно упрощая жизнь нашим соотечественникам.
Об этом пишет Киосксофт. Английский, немецкий, а теперь и украинский язык появился в интерфейсах билетных автоматов в трамваях и автобусах одного из крупнейших польских городов — Лодзь. Он находится в 120 километрах от Варшавы и является центром электронной промышленности Польши.
По разным оценкам, в нем проживает до 90 тысяч украинцев, этим и объясняется внедрение нашего языка на транспорте. Поляки высчитали, что из 21% покупок билетов, совершаемых иностранцами, порядка 80% покупок приходится именно на наших людей.
На текущий момент сведения на украинском уже можно считать уже на 737 билетных автоматах, установленных в общественном транспорте. При этом наши люди смогут увидеть родные буквы на 21 стационарном автомате к концу 2018 года.
Источник: https://antikor.com.ua
Теги: Донбасс, Польша, украинский язык
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