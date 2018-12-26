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В Украине запретили противовирусный препарат
Препарат будут изымать из аптек.
В Украине попал под запрет лекарственный препарат "Гроприм" - эти противовирусные таблетки выводят из обращения на территории страны. Об этом сообщается на сайте Госслужбы Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками.
Как указывается в тексте распоряжения №135, речь идет о таблетках по 500 мг №20 (10х2) в блистерах, серии 011017, и № 40 (10х4) в блистерах, серии 021017, 010918.
Об этом пишет Хроника.инфо со ссылкой на РБК.
Запрещается реализация, хранение и применение этого лекарственного средств производства ООО "Астрафарм".
Также отмечается, что владельцы аптек должны безотлагательно проверить наличие этих таблеток "Гроприм", изъять их из обращения, вернуть поставщику (производителю) или утилизировать.
"Гроприм" - противовирусное средство с иммуномоделирующими свойствами. Препарат нормализирует (до индивидуальной нормы) клеточный иммунитет, индуцируя дозревание и дифференцирование Т-лимфоцитов и Т1-хелперов, потенцируя индукцию лимфопролиферативного ответа в митогенных или антиген-активных клетках.
"Гроприм" содержит пшеничный крахмал, который может содержать глютен, но в крайне малом количестве. В состав "Гроприма" входит маннит (Е 421), который может оказывать слабительное действие.
Теги: Украина, Донбасс, вирусы, грипп, запрет, ОРВИ, лекарства
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