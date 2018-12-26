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Военное положение в Украине: Порошенко заявил о продлении отдельных пунктов
Украина намеревается таким образом обезопасить жизни своим гражданам.
В среду, 26 декабря, в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны президент Украины Петр Порошенко обратился к сотрудникам Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) с предложением о продлении отдельных мер военного положения. Об этом сообщает "ЛентаUA.net", передает "Диалог.UA".
Глава государства процитировал в своей речи ходатайство Цигикала: "И тоже прошу, Петр Алексеевич, внести предложения о продлении тех или других средств, которые не на прямую связаны с военным положением". Президент отметил, что действия сотрудников ГПСУ являются "полностью оправданными", даже несмотря на то, что их "очень много критиковали". Напомним, 26 декабря в 14.00 в десяти областях Украины официально завершилось военное положение, итоги которого подвели политические, экономические и военные эксперты.
Введенное 26 ноября из-за "угрозы широкомасштабного вторжения в Украину Вооруженных сил Российской Федерации" военное положение длилось ровно 30 дней.
Кроме того, в Киеве состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором решалась дальнейшая судьба военного положения в украинском государстве, введенного в прошлом месяце на территории областей, граничащих со страной-агрессором и оккупированными территориями.
Во время этого заседания президент Украины Петр Порошенко заявил, что за то время, когда в стране проводилось военное положение, государство сделало немалое количество вещей для укрепления своей обороноспособности.
читайте подробнее на сайте "Диалог.UA": https://www.dialog.ua/war/168052_1545846416
Теги: Украина, Донбасс, военное положение, Порошенко
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