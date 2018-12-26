Заставят переплачивать: жителям украинских новостроек подложат «свинью»

26.12.2018 12:48

Застройщики массово отказываются передавать ОСМД техническую документацию по новостройкам. В результате те не могут полноценно вступить в свои права. При этом управы на нерадивых застройщиков нет, сетуют эксперты. Те «теряют» документы и не выполняют даже решения судов, пишет Хвиля.

Проблема для людей заключается в том, что поставщики продают услуги не конечному потребителю, а предприятию застройщика. При этом тарифы для них разные – для предприятий примерно на 30% выше. Кроме того, жильцы платят застройщику еще и компенсацию по его затратам на пустующие сектора в доме, чего они делать не обязаны.

«В харьковском доме на переулке Отакара-Яроша, 20 за счет котельной и хорошего утепления себестоимость тепла на 1 кв. м должна быть около 14 грн. Но управляющая компания выставляет жильцам счета, как по всему Харькову – 32-35 грн. за 1 кв. м. Котельная принадлежит собственнику, т. е. жильцам, которые уже купили эту котельную, но управляющая компания манипулирует и кладет себе в карман большие деньги. В доме около 50 тыс. кв. м — то есть в месяц переплата составляет более полумиллиона гривен», – привел пример классической ситуации глава общественной организации «Центр помощи ОСББ» Сергей Ряполов.

Еще одна причина, по которой застройщики наотрез отказываются передавать бумаги – желание избежать ответственности за нарушения при строительстве. Очень часто выходит так, что нарисованные на бумаге жилищные блага на реальной стройке не реализуются. И речь не только о достроенных этажах, которых нет в проекте, согласованном с городскими чиновниками.

«В Харькове есть ОСМД «Аксиома» по проспекту Науки, 9д. Оказалось, что по плану застройки в доме должен быть установлен автономный резервный генератор. В доме нет газа, а подача тепла зависит от работы подпиточных насосов. Потому крайне важно, чтобы у дома был свой резерв по свету. Но в действительности никакого генератора нет. Цена вопроса при этом совсем немаленькая – около €80 тыс. Кроме того, отсутствует подземный резервуар для пожаротушения, который также есть на чертежах. Хотя дом каким-то образом был сдан в эксплуатацию», – рассказал Сергей Ряполов.

Поэтому застройщик, даже имея решения суда с обязательством восстановить проектную документацию, затягивает процесс, дожидаясь истечения срока исковой давности, когда к нему уже нельзя будет предъявить какие-либо претензии.

Источник: https://from-ua.com