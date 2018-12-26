Животный гороскоп: какие животные покровительствуют 2019 году

26.12.2018 07:15

В 2019 году на смену старой хозяйки, Собаки, придет Желтая Земляная Свинья. Помимо нее грядущий год обретет и других животных-покровителей, под влиянием которых ваша жизнь может измениться в лучшую сторону.

2019 год пройдет под под влиянием сразу нескольких животных-покровителей. Несмотря на то, что у власти будет находиться Желтая Земляная Свинья, вам необходимо угодить не только ей, но и ее помощникам. Для этого стоит получше познакомиться с новыми покровителями и узнать их характеристику. Полученная информация поможет вам привлечь счастье и удачу, а также избежать неприятностей в новом году. Эксперты предлагают вашему вниманию животный гороскоп, который поможет вам узнать больше о новых покровителях.

Характеристика Желтой Земляной Свиньи

Главным покровителем 2019 года будет Желтая Земляная Свинья. Астрологи заверили, что под влиянием этого животного многие смогут обрести финансовое благополучие, укрепить семейные отношения и изменить свою жизнь. Сама Свинья является олицетворением доброты и домашнего уюта. Ее общительность и умение налаживать контакты помогут вам наладить отношения с близкими людьми, вернуть гармонию в семейные отношения, завести новые полезные знакомства.

Согласно восточному гороскопу, Свинья — символ достатка и благополучия. На первый взгляд это животное кажется ленивым, но на самом деле новый покровитель отличается трудолюбием и находчивостью. С ее помощью многим из вас будет гораздо проще приступить к новым начинаниям и реализовать намеченные цели. Свинья обладает хорошей интуицией, и в грядущем году подсказки внутреннего голоса помогут вам избежать проблем и заранее предугадать приближающиеся события.

Однако помимо положительных качеств у нового покровителя присутствуют и негативные черты характера. В первую очередь, к ним относится безудержная тяга к веселью и развлечениям, которая может повлечь за собой неприятности и финансовые трудности. В предстоящие двенадцать месяцев астрологи советуют не поддаваться соблазнам и реже совершать дорогостоящие покупки. Несмотря на то что покровитель поспособствует улучшению материального положения, неизбежны и финансовые потери.

Другие покровители 2019 года

В 2019 году бразды правления перейдут Желтой Земляной Свинье, но у власти будут пребывать еще три помощника. Чтобы найти с ними общий язык, рекомендуем вам узнать их характеристику и особенности.

Кролик (Кот). Неудивительно, что главным помощником Свиньи является такой же домашний и добродушный Кролик. Несмотря на безобидный внешний вид это животное обладает характером и никогда не даст себя виду даже более сильным врагам. Его стойкость и целеустремленность помогут вам преодолеть любые препятствия, но только если ваши цели не имеют корыстного характера. Под его влиянием вам удастся укрепить семейные отношения и уладить конфликты с близкими людьми. Кстати, Кролик не приемлет, когда родные люди слишком часто выясняют отношения и ссорятся по мелочам. В этом случае вы рискуете обрушить на себя гнев покровителя года.

Собака. Хотя уже скоро Собака будет вынуждена оставить свои владения, в 2019 году покровитель будет оказывать помощь Желтой Земляной Свинье. Для многих уходящий год был напряженным, но не стоит держать обиду на добродушного Пса. В ближайшем будущем покровитель 2018 года постарается оправдать ожидания и поможет вам избавиться от бед и проблем. Напомним, что главные положительные качества этого животного-покровителя — преданность и доброта. С их помощью вы сможете наладить гармонию в доме, расширить круг общения и завести выгодные деловые знакомства. Однако для Собаки неприемлемы лень и безделье, поэтому, чтобы добиться успехов в новом году, необходимо трудиться в полную силу.

Коза (Овца). Свинья и Коза представляют из себя сильный тандем. Пока беззаботный Поросенок будет весело проводить время, Коза начнет оказывать необходимую поддержку и искать решение ваших проблем. Однако не стоит забывать, что это животное бывает очень упрямым и капризным, поэтому если ваши поступки будут ей не по нраву, не стоит рассчитывать на ее благосклонность. Порой Коза бывает слишком эмоциональной, а любая неудача может лишить ее уверенности. Чтобы сохранить уверенность в себе, необходимо взвешенно принимать решения и избегать неосознанных рисков.

Источник: https://mirkrasoty.life с ссылкой на dailyhoro.ru



