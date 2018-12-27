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Астропрогноз-2019: выборы огорчат, но это только начало
Наступающий 2019 год станет точкой отсчета новой, более гуманной и прогрессивной эпохи. Правда, положительные перемены будут происходить с трудом и не сразу — предупреждают лучшие астрологи Украины, пишет etcetera.
ВЫБОРЫ. Звездочет Дмитрий Уранус предупреждает, что избирательная кампания 2019 года будет сопровождаться манипуляциями властей. Не исключено, что действующий Президент может попасть в очень невыгодное положение.
«Планеты говорят о том, что нас ждет «мочилово» на экранах, в том числе и сцены для отвлечения внимания, устрашения. Но все это не более чем театр, где все роли будут расписаны», – пишет астролог на своей страничке в Фейсбук.
По мнению его коллеги Елены Максимовой, выборы пройдут в два тура, причем результаты первого тура разочаруют очень многих.
«Утром 1 апреля проснемся с ощущением, что нас обманули. Кто-то пожалеет, что отдал голос негодяю, кто-то начнет ругать себя, что не пошел на избирательный участок. Голоса народа сильно разделятся», – считает астролог.
Несмотря на то что выборы вызовут у многих украинцев чувство безысходности, закончатся они с пользой для страны. Звездочет Елена Осипенко прогнозирует приход новой команды, действия которой будут направлены на развитие Украины. Дмитрий Уранус также отмечает, что приоритетом для нового руководства станет решение проблем в экономике.
Положительные перемены начнутся с осени 2019 года – лето уйдет на политические торги и дележ портфелей. А дальше начнется самое главное…
Дмитрий УРАНУС, астролог: «Год, который начнется с 24 августа 2019 года, очень благоприятен для следующего президента. Думаю, его (или ее) ждет грандиозный успех и рост популярности за счет прекращения войны на Донбассе, плюс за возможные успехи в экономике».
ЭКОНОМИКА станет главной головной болью для новой команды политиков. Попытки заниматься пиаром вместо реальных реформ неизбежно будут приводить к падению курса гривни и росту цен, – предупреждает Дмитрий Уранус.
Елена ОСИПЕНКО, астролог: «Год станет настоящим испытанием. Вырастут тарифы и цены. Нужно пережить полосу неудач, и после этого начнутся позитивные сдвиги».
Более оптимистично настроена Елена Максимова. По ее мнению, уже в 2019 году стоит ожидать развития внешней торговли и даже укрепления гривни. При этом астролог отмечает, что население не сразу заметит рост доходов из-за инфляции. Многие не смогут оплачивать коммунальные услуги.
Что касается конкретных сфер экономики, то 2019 год особенно благоприятен для IT-сектора, автомобильного рынка и ремонта дорог, – прогнозирует Дмитрий Уранус. Спад астролог ожидает на рынке строительства и недвижимости, а также в аграрном секторе.
ВОЙНА, по мнению звездочетов, будет постепенно утихать. Процесс уже начался и даст результаты к маю 2019 года. Как именно будет происходить примирение и какой формат отношений установится между Украиной, Россией и самопровозглашенными республиками – астрологи пока не берутся судить.
По мнению директора Украинского астрологического института Игоря Никишина, жители ОРДЛО сами будут решать, к кому им примкнуть. При этом Никишин выразил надежду, что кровопролитие на Донбассе прекратится.
ЭПОХА. По мнению астролога Натальи Нестеренко, в 2019-2020 годы будет заложен цикл развития страны на следующие 30 лет.
«Вблизи 2020 года могут появляться новые политические идеи и их носители, с которыми начнется новый цикл развития, основанный на гуманистических и прогрессивных идеях, начнут закладываться новые стратегии социального и экономического развития», – прогнозирует Нестеренко.
Дмитрий Уранус и Игорь Никишин предупреждают, что Украина уже вступила в семилетний период радикальных перемен, которые несет планета Уран. Уже в 2025 году нашу страну будет не узнать.
«Это будет время перелома, вскрытия всех деструктивных сил, началом таких процессов, которые приведут к необратимым переменам в стране. Особенно это будет заметно в 2022-2023 годах», – прогнозирует Дмитрий Уранус.
Вступление Украины в ЕС или другое объединение европейских государств, по мнению астролога, возможно около 2028 года – уже после того, как страна проведет необходимые реформы и превратится в полноценное демократическое государство.
КСТАТИ. По мнению астроблогера Станислава Жуковского, успех Украине принесут современные технологии. В особенности – интернет. Жуковский прогнозирует, что в период с 2037 по 2048 годы «украинский интернет-продукт составит весомую долю всемирного интернет-продукта и никогда ее не потеряет».
Верить астрологам или нет – личный выбор каждого. С 2014 года звездочеты поддерживали миллионы украинцев в надежде на то, что Украина уцелеет, а жизнь станет немного лучше. Военный конфликт на Донбассе действительно был локализирован, однако надежда на приход новой команды и реформы «проигралась» как бесконечная борьба за власть и череда коррупционных скандалов.
В то же время, Наталья Нестеренко и Дмитрий Уранус уже много лет утверждают, что время радикальных перемен еще впереди. Реальное улучшение жизни ждет украинцев с 2020 по 2025 годы, а в 2019 году нам еще предстоит за него побороться.
Теги: Украина, Донбасс, выборы президента, астрологический прогноз
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