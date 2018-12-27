Массовая финансовая истерия: Астролог рекомендует к концу 2019 года избавляться от гривны

27.12.2018 19:14

К концу следующего 2019 года возможно начало мирового финансового кризиса, который продлится в 2020 году. В этой связи гражданам Украины рекомендуется пересмотреть свои валютные сбережения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такой прогноз сегодня, 27 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве озвучил астролог Влад Росс.

«Финансовый кризис до сих пор не разразился, хотя в годы, оканчивающие на "8", это очень часто бывает – например, всемирный кризис 2008 года, в 1998-й был дефолт в России. По идее, в этом году также должен был наступить кризис, но из-за оптимистичности Юпитера все-таки рынки не упали, не нагнулись», – пояснил он.

Росс отметил, что следующий год Свиньи связан с прохождением Юпитера по Стрельцу – это год больших возможностей и большого оптимизма. При этом в 2019-м будут зарождаться ростки общемирового финансового кризиса, что, прежде всего, связано с возможной политической нестабильностью в развитых странах. «Также это год экспансий. Полетят многие политические головы, будет переизбран Европейский парламент, на грани ухода из власти будут главные лидеры – ни президент Франции, скорее всего, не усидит, ни премьер-министр Великобритании и, скорее всего, [канцлер Германии] Ангела Меркель уйдет. Большие проблемы будут у Дональда Трампа весной, на грани импичмента – в его личном гороскопе присутствует Уран, а это говорит о неустойчивости, о невозможности досидеть до конца срока», – прогнозирует Росс.

По мнению астролога, кризисные моменты начнутся с осени. «Особенно меня волнуют сентябрь и октябрь – серединная точка между затмениями. С сентября по декабрь может нахлынуть массовая финансовая истерия», – отметил он.

В этой связи Росс порекомендовал гражданам Украины к концу следующего года обменивать свои денежные запасы на боле устойчивую валюту. «Потому что все что угодно может быть не только с нашей валютой, но и с рублем. Также обвалятся иные мелкие валюты, такие как турецкая лира и пр. Может быть сложная ситуация и с евро. Скупать валюту можно начинать уже с августа», – считает он.

Росс подчеркнул, что кризис вполне возможен, «по крайней мере, планеты к этому склоняют в конце 2019 года». «А в 2020-м вообще все может обвалиться», – заключил он.