- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- ООН отправила гуманитарный груз на Донбасс15:35
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- В Киеве неизвестные избили популярного украинского певца15:00
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- Президентом станет мужчина: мольфары из Карпат предвещают Украине непростой 2019 год14:00
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
Массовая финансовая истерия: Астролог рекомендует к концу 2019 года избавляться от гривны
К концу следующего 2019 года возможно начало мирового финансового кризиса, который продлится в 2020 году. В этой связи гражданам Украины рекомендуется пересмотреть свои валютные сбережения. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такой прогноз сегодня, 27 декабря, в ходе пресс-конференции в Киеве озвучил астролог Влад Росс.
«Финансовый кризис до сих пор не разразился, хотя в годы, оканчивающие на "8", это очень часто бывает – например, всемирный кризис 2008 года, в 1998-й был дефолт в России. По идее, в этом году также должен был наступить кризис, но из-за оптимистичности Юпитера все-таки рынки не упали, не нагнулись», – пояснил он.
Росс отметил, что следующий год Свиньи связан с прохождением Юпитера по Стрельцу – это год больших возможностей и большого оптимизма. При этом в 2019-м будут зарождаться ростки общемирового финансового кризиса, что, прежде всего, связано с возможной политической нестабильностью в развитых странах. «Также это год экспансий. Полетят многие политические головы, будет переизбран Европейский парламент, на грани ухода из власти будут главные лидеры – ни президент Франции, скорее всего, не усидит, ни премьер-министр Великобритании и, скорее всего, [канцлер Германии] Ангела Меркель уйдет. Большие проблемы будут у Дональда Трампа весной, на грани импичмента – в его личном гороскопе присутствует Уран, а это говорит о неустойчивости, о невозможности досидеть до конца срока», – прогнозирует Росс.
По мнению астролога, кризисные моменты начнутся с осени. «Особенно меня волнуют сентябрь и октябрь – серединная точка между затмениями. С сентября по декабрь может нахлынуть массовая финансовая истерия», – отметил он.
В этой связи Росс порекомендовал гражданам Украины к концу следующего года обменивать свои денежные запасы на боле устойчивую валюту. «Потому что все что угодно может быть не только с нашей валютой, но и с рублем. Также обвалятся иные мелкие валюты, такие как турецкая лира и пр. Может быть сложная ситуация и с евро. Скупать валюту можно начинать уже с августа», – считает он.
Росс подчеркнул, что кризис вполне возможен, «по крайней мере, планеты к этому склоняют в конце 2019 года». «А в 2020-м вообще все может обвалиться», – заключил он.
Теги: Украина, Донбасс, гривня, кризис, предсказание, астролог
- Украинцы стали реже ездить отдыхать за границу
- Топ-менеджеры увидели свет в конце кризисного тоннеля
- Украина - Греция. Карты прочат нашим футболистам победу, а звезды - поражение!
- Миллионеров стало на 400 больше
- В марте гривна обвалится до 30-50 за доллар, - экономисты
- Ударно возводим и... разрушаем
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
- В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»13:05
- Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России 12:45
- В зоне ООС украинские военные взяли «языка» из Горловки12:00
- Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"10:31
- Новогоднему перемирию на Донбассе быть: определена дата введения «режима тишины»16:15
- Евросоюз с 29 декабря продлит санкции против России16:00
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- ООН отправила гуманитарный груз на Донбасс15:35
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- В Киеве неизвестные избили популярного украинского певца15:00
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- Президентом станет мужчина: мольфары из Карпат предвещают Украине непростой 2019 год14:00
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- Как привлечь богатство в 2019 году: три работающих ритуала13:27
- Медик предупредил, кому ни в коем случае нельзя пить глинтвейн12:30
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году10:15
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 201909:30
- Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака09:13
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы20:19
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году