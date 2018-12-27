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На Донбассе погиб молодой боец со Львовщины

27.12.2018 07:59
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На Донбассе погиб молодой боец со Львовщины

Во время выполнения боевого задания в селе Крымское (Луганская область), погиб военнослужащий Евгений Тоненьков (позывной Сталкер), 1990 года рождения. Об этом сообщили в пресс-службе Львовской областной государственной администрации, пишет ДонПресс.
«Евгений Тоненьков родом из Мариуполя, проживал в Николаевском районе Львовской области, в сентябре 2018 года вместе с женой подписал контракт с 10-й отдельной горно-штурмовой бригадой. До этого времени служил в батальоне Донбасс», — говорится в сообщении.
У погибшего осталась жена и четырехлетний сын.



Теги: Донбасс, Львовская область, Луганская область, боец, погиб
 
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