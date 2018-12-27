Оккупанты РФ готовы отравить Донбасс химоружием и сбежать, цинично убив тысячи мирных жителей

27.12.2018 16:40

Власти Российской Федерации могут решиться на проведение химической атаки на территории оккупирвоанного Донбасса, пожертвовать жизнью тысяч мирных жителей ради того, чтобы очернить ВСУ и Украину.

Химические прорицания Басурина не стоили бы внимания, если бы их не разгоняли МИД РФ и её центральные СМИ. Но они это настойчиво делают с 5 декабря, когда М. Захарова от имени МИД впервые заявила о предстоящем наступлении ВСУ, которое будет сопровождаться химической атакой, пишет историк и эксперт Сергей Климовский для inforesist, передает dialog.ua.

Источник знаний Захаровой и МИД – их человек в Донецке – Басурин, а у того – данные разведки. После этого новые прорицания Басурина о наступлении стали неизменно сопровождаются видениями химатаки. Медиум Басурин явно получил команду от Москвы видеть химатаку при каждом своём сеансе вызова духа разведки. Возникает вопрос: как эту химатаку видит сама Москва, зачем она ей нужна и когда? Москва решила ничего нового не изобретать, а повторить свой «одесский сценарий» с химатакой руками коммунистов в Доме профсоюзов и обвинить в ней Украину и лично Порошенко. Обычная схема КГБ-ФСБ – совершаем преступление, приписываем его противнику и пытаемся это продать в эфире. Главное рассказывать об этом эмоционально, на высоких тонах, с выпученными глазами и без запинки. И побольше постановочных кадров с толстыми дамами, изображающими беременных и дающими интервью после своей смерти. Не жаль Кремлю для детей Украины химии. По случаю выборов в Украине он готов лишить удовольствия детей Сирии дышать продукцией химической промышленности РФ. Так что, химическая атака на Донбассе будет, «лошадки» Лаврова с 5 декабря уже готовят под неё информационный задел. Она должна будет показать всему миру кровожадность «хунты Порошенко» и загнать его рейтинг в отрицательные числа на фоне «голубей», воркующих о том, что они готовы договориться о мире «хоть с чёртом лысым», как сказал актёр Зеленский, позаимствовав этот образ у российского политолога Александра Кынева. Граждане кандидаты, если идёте в президенты Украины, то хоть не пользуйтесь образами из страны-агрессора. Если лидер «95 квартала» не способен на выдумку, то кто ему пишет слова и чей он слуга? В Кремле логично понимают, что масштабная активация боевых действий скажется на умонастроениях и повлияет на голосование, но не знают, как всё пройдёт и как повлияет. Если ЧВК Кремля просто пойдут в наступление в Донецкой области и получат по голове от ВСУ, то для Порошенко как главнокомандующего это «плюс» в рейтинг. Он, можно сказать, пять лет это готовил. Но сам наступление во время выборов не начнёт, по той же причине, что нет гарантий и неизбежны потери. Рисковать взвешенный Порошенко не будет, не в его это характере. Только после выборов, и то парламентских, если вновь станет президентом. То есть, не в этом году, – «разведка» Басурина ошиблась минимум на год. У Кремля есть огромный соблазн самому пойти в наступление, чтобы добить рейтинг Порошенко и наиграть рейтинг «голубке» Тимошенко, которая обещает собрать очень расширенный Будапештский формат и поговорить. Но после провала в Солсбери, атаки буксира в Керчи с пробоиной в собственном борту, сбитого «Ил» в Сирии и Боинга МН17 кремлёвских мучают сомнения, что доблестное воинство Шойгу опять может что-нибудь начудить. Второе большое сомнение Кремля, – маленькое успешное наступление под Донецком может перерасти в оборону Ростова и закончиться распадом РФ. Вот этого в Кремле хотят отнюдь не все. Желающие распустить, наконец, империю там есть, но веского консенсуса в Кремле вроде как пока нет. Поэтому версию: неудачное наступление как катализатор роспуска империи ещё рано рассматривать. В этой ситуации имитация от имени ВСУ химатаки позволяет снять Кремлю многие из проблем. Прежде всего, получить желаемый информационный эффект, не сдвигая линии фронта, и не подвергая себя риску, что она сдвинется не в ту сторону. Погибших будет много, особенно гражданского населения, но в загрязненную химий зону ВСУ точно не зайдёт. Для полноты картины в этом районе можно устроить и большую перестрелку, чтобы заодно посмотреть, что новенького из вооружения появилось у ВСУ и проверить своё. Есть и подходящее место – Горловка. Горловка окружена с трёх сторон и её оборона всё больше становится сложной и теряет смысл. Особенно на фоне подъёма шахтных вод до отметки 400 м, как передали разведке ВСУ горловские шахтёры-подпольщики. По их оценкам, шахтные воды в 2019 г. могут выйти на 200 м и начать смешивать с нижним слоем подпочвенных. Это чревато тем, что пить местную воду будет нельзя. Наверняка никто не знает, можно или нельзя, поскольку таких масштабных экспериментов, нигде кроме Горловки, вроде как не устраивали. Так как оккупанты откачку воды из шахт возобновить не хотят, то её подъём – процесс уже неизбежный. Сидеть почти в окружении и без воды – удовольствие ниже среднего, а сдать Горловку не престижно для чести мундира и бонус для Порошенко, если это произойдёт до дня голосования. Российским оккупантам очень удобно залить Горловку химией, уйти и забыть о ней, заодно «убив» уйму «зайцев» на украинских выборах. Горловка имеет все шансы стать второй Чернобыльской зоной. Населения в ней осталось как раз достаточно для показательной химатаки и за 5 лет на «передке» оно наелось «русского мира» вдоволь. Так что, у оккупантов особых причин щадить его нет. В экономическом аспекте Горловка тоже «убитый» город – шахты стали давно, «Стирол» закрыт, и россияне с 2015 г. тянут амиакопровод на Тамань, где строят ему замену. Память о «Стироле» усилит эффект от химатаки. В такой ситуации имитация химической атаки ВСУ в Горловке для Кремля вопрос почти решённый, остаётся только определиться: устроить её в первом туре выборов или лучше для надёжности подождать второго. МИД РФ и Басурин, ссылаясь друг на друга, за это время как раз наговорят нужный для неё фон.