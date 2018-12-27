Попытки снять земельный мораторий ничем хорошим не закончились бы — Рабинович. ВИДЕО

27.12.2018 14:22

Землю сельскохозяйственного назначения категорически нельзя продавать, и попытки снять мораторий "доведут страну до народного восстания".

Об этом заявил народный депутат, лидер "Оппозиционной платформы – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Большое интервью с большим политиком" на телеканале "112 Украина", передает apostrophe.ua.

"Мораторий на продажу сельскохозяйственной земли должен быть продлен (ВР через несколько дней после интервью приняла такое решение, – ред.). Это даже обсуждать нельзя. Более того, я не особо революционный человек. Да, мы проводили массу митингов, чтобы ушла Гонтарева, и будем продолжать акции, пока не уйдет Супрун. Но это не метод. А вот если будут продавать землю, то я призову всех сторонников партии выходить на улицу", – заявил он.

По словам Рабиновича, при нынешней государственной системе продажа земли приведет к тому, что "всю ее скупят олигархи".

"Сама система продажи земли ничего криминального не имеет. При развитом обществе, в котором есть честные правоохранительные органы, работают конституционные институты, можно найти в суде справедливость. А сейчас, если мы примем закон о продаже земли, то, поверьте мне, в течение одного года не останется кусочка земли, где можно сесть, стать или похоронить кого-то. Потому что сегодня все коррупционные деньги на руках. Они за пять копеек скупят всю землю Украины – и не будет у нас ничего. Поэтому землю категорически нельзя продавать, вплоть до народного восстания", – считает народный депутат.

Также политик прокомментировал решение Европейского суда по правам человека, который считает мораторий на продажу земли нарушением прав и свобод украинцев.

"Европейский подход к нашей стране заключается в том, чтобы мы вырубили весь наш лес. Я бы такое предложение просто бы не обсуждал. Я бы на месте нашей власти этим переговорщикам положил бы на стол документы, что в Германии и Голландии за вырубленное одно дерево сажают в тюрьму – и закончил бы разговор. Там, где начинаются интересы выживания страны, там вообще не очень любят разговаривать ни с Востоком, ни с Западом. Мы насмерть должны стоять.Та же ситуация и с землей – ее нельзя продавать", – подытожил Рабинович.