- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- ООН отправила гуманитарный груз на Донбасс15:35
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- В Киеве неизвестные избили популярного украинского певца15:00
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- Президентом станет мужчина: мольфары из Карпат предвещают Украине непростой 2019 год14:00
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
- Как привлечь богатство в 2019 году: три работающих ритуала13:27
Россия может атаковать Украину в период новогодних праздников
Бывший посол США в Украине Джон Хербст заявил, что Россия может атаковать Украину в период новогодних праздников.
Об этом он сказал в интервью изданию Newsweek, передает Фокус.
"Москва любит совершать агрессию, когда мир не обращает внимание. Она вторглась в Афганистан во время рождественских праздников в 1979 году и напала на Грузию в сезон отпусков в августе", - подчеркнул он.
По его словам нынешняя политическая ситуация, вызванная слабой реакцией запада на захват Россией украинских кораблей в Керченском заливе, а также отставка министра обороны США, создает идеальные условия для Кремля совершить атаку.
"Слабая реакция Запада на захват Россией украинских кораблей с экипажем наравне с отставкой министра обороны США Джеймса Мэттиса создают идеальные условия для атаки Кремля", - заявил Хербст.
Напомним, в Украине в среду, 26 декабря, в 14:00 в Украине завершилось действие правового режима военного положенияв 10 областях. Об этом президент Петр Порошенко заявил на заседании СНБО.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, праздники, атака
- Експерт песимістично оцінив вірогідність нормалізації відносин України з Росією
- МакКейн: тепер Путін заплатить за свою агресивну поведінку
- Конфликт на Донбассе поставили "на паузу"
- Медведев: Есть действующая договорная база с Украиной. Идеальная или нет, но она подлежит исполнению
- Разрыв дипотношений между Киевом и Москвой: каковы будут последствия
- Янукович и Медведев встретились в Донецке "с глазу на глаз" (ФОТО)
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
- В ОРЛО на три дня отменят «комендантский час»13:05
- Для чего Путин создал "Л/ДНР": названа главную цель России 12:45
- В зоне ООС украинские военные взяли «языка» из Горловки12:00
- Мощная ответка ВСУ: армия РФ не может прийти в себя, у противника "200-е"10:31
- Пушилин рассказал, когда решит проблему с очередями на КПВВ10:20
- Евросоюз с 29 декабря продлит санкции против России16:00
- В неконтролируемом пункте пропуска Новоборовицы на границе с РФ полностью прекращено движение15:45
- ООН отправила гуманитарный груз на Донбасс15:35
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- В Киеве неизвестные избили популярного украинского певца15:00
- «Огонь открываем только в ответ»: в Генштабе рассказали о взятии под контроль «серой зоны»14:46
- Неожиданный прогноз для оккупированного Донбасса – в РФ сделали заявление14:32
- Пушилин "присоединяет" "ДНР" к России: новый указ на 2019 год 14:15
- Президентом станет мужчина: мольфары из Карпат предвещают Украине непростой 2019 год14:00
- «Укрепили оборону»: ВСУ заняли на Донбассе важный рубеж13:45
- Как помочь жертве вечеринки при алкогольном отравлении15:18
- Как привлечь богатство в 2019 году: три работающих ритуала13:27
- Медик предупредил, кому ни в коем случае нельзя пить глинтвейн12:30
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году10:15
- Что нельзя делать в новогоднюю ночь 201909:30
- Какие перемены в любви в 2019 году ждут разные знаки Зодиака09:13
- ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???09:00
- Финансовый гороскоп на январь 2019 года07:48
- Найдена причина опасных ночных кошмаров07:10
- Что нужно знать о монетизации субсидии: 5 ответов на главные вопросы20:19
- В Донецке прозвучали мощные взрывы: "Шарахнуло неслабо, один взрыв, еще один"
- "ДНР", РФ вас люто кинула": Проверка из России подписала приговор Харцызску - канатный завод закроют
- Пенсии снова можно восстановить по справке переселенца: проблемы в базе ВПЛ устранены
- Генсек ОБСЕ сделал скандальное заявление про Украину и боевиков ДНР-ЛНР
- Печальное зрелище: На неработающем железнодорожном вокзале в Донецке установили елку
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата