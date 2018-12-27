Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Снег и потепление: Синоптики рассказали о погоде на сегодня

27.12.2018 08:49
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Снег и потепление: Синоптики рассказали о погоде на сегодня

В четверг, 27 декабря, во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха днем до +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.
Так, в западных областях ожидается выпадение снега с дождем, температура воздуха днем 0...+5 градусов. На востоке страны также выпадет снег, дневная температура воздуха 0...-2 градуса.
В центральном регионе без осадков, днем столбики термометра покажут -2...+1 градус.
На юге осадки в виде дождя и снега пройдут в Николаевской и Херсонской областях, дневная температура воздуха 0...+5 градусов. На севере страны в этот день без осадков, температура воздуха днем -3...+1 градус.
В Киеве в этот день без осадков, дневная температура -1...+1.



Теги: Украина, Донбасс, снег, потепление, прогноз погоды
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх