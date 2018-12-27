Снег и потепление: Синоптики рассказали о погоде на сегодня

27.12.2018 08:49

В четверг, 27 декабря, во многих регионах Украины ожидаются осадки в виде снега. Температура воздуха днем до +5 градусов. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Так, в западных областях ожидается выпадение снега с дождем, температура воздуха днем 0...+5 градусов. На востоке страны также выпадет снег, дневная температура воздуха 0...-2 градуса.

В центральном регионе без осадков, днем столбики термометра покажут -2...+1 градус.

На юге осадки в виде дождя и снега пройдут в Николаевской и Херсонской областях, дневная температура воздуха 0...+5 градусов. На севере страны в этот день без осадков, температура воздуха днем -3...+1 градус.

В Киеве в этот день без осадков, дневная температура -1...+1.