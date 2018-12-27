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Заявление Захаровой о Львове и Украине вызвало скандал

27.12.2018 11:42
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Заявление Захаровой о Львове и Украине вызвало скандал

Заявление спикера МИД России Марии Захаровой об Украине и Степане Бандере вызвало крупный скандал в Интернете.

Выступившая на брифинге в Москве Захарова обвинила лидера украинских националистов в массовых расстрелах на Западной Украине, выдумав и показав публике очень удобную для Москвы трактовку событий периода Второй мировой войны, передает dialog.ua.

Более того, Захарова заявила, что "Год Бандеры" во Львове - это оскорбление прекрасного украинского города. Однако при изучение документов выяснилось, что Захарова опубликовала ложные данные, повесив на Бандеру и подразделения националистов убийства, которые совершали сотрудники советских спецслужб и НКВД на Западной Украине. В Интернете разгорелся грандиозный скандал, а видео выступления Захаровой вызвало возмущение пользователей. "Женский алкоголизм — страшная вещь!" - иронично комментируют заявление соцсети. Захаровой также напомнили, что Сталин и Гитлер до 1941 года планировали совместные военные операции и проводили торжественное парады, что на тот момент никак не смущало советских лидеров в сотрудничестве с фашистами.



Теги: Украина, Россия, Донбасс, Львов, Степан Бандера, МИД, расстрел, НКВД, соцсети
 
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