Киевстар пачками закрывает старые тарифные пакеты

28.12.2018 17:38

Украинский мобильный оператор Киевстар отказывается от старых тарифных планов. С 15 января по 15 февраля 2019 года перестанут работать 13 пакетов, которые вводились 5 и более лет назад.

У людей есть больше двух недель, чтобы подобрать себе новый тариф. Информация о закрытии старых пакетов рассылается людям в виде смс-сообщений. По отдельным, старым архивным тарифам, где обслуживается мало абонентов, специалисты call-центра обзванивают людей, пишет UBR.ua.

«В связи с прекращением действия некоторых старых тарифных планов, группе абонентов было предложено выбрать и самостоятельно перейти на любой другой действующий тариф Киевстар. Только в том случае, если абонент не сделает свой выбор самостоятельно, компания предложит ему обслуживание в тарифном плане, с учетом использования услуг мобильной связи по его номеру», — заверила UBR.ua ведущий специалист по связям с общественностью компании «Киевстар» Ирина Леличенко.

Список тарифов, которые пойдут «под нож»: