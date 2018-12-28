ОБЪЕДИНЯЯСЬ, МЫ СТАНЕМ СИЛЬНЕЕ???

28.12.2018 09:00

Все меньше времени остается до выборов Президента Украины

А это значит, что политическая и общественная жизнь в Украине набирает все большие обороты. Во многих городах происходят события, которые говорят лишь об одном – люди недовольны сегодняшней жизнью и хотят перемен, нового курса для Украины.

Одним из таких знаковых процессов является объединение депутатов во многих регионах в отдельные депутатские группы, с целью поддержать Новый курс, объявленный Юлией Тимошенко и реализовать заявленные изменения на местах. Стоит отметить, что объединяются депутаты различных партий, что свидетельствует о широкой и масштабной поддержке программы Нового курса. Уже сегодня в областях и городах Украины формируется внепартийное общественное движение сильных и деятельных людей.

Одними из самых инициативных политиков стали депутаты Лисичанска (Луганская область), которые первыми объединили свои силы вокруг одного из лидеров избирательной гонки. 30 ноября именно в Лисичанском городском совете была создана депутатская группа "Новый курс", в которую вошли 5 депутатов от различных фракций.

"На мой взгляд, это наиболее взвешенная и профессиональная программа за все время независимости нашего государства. «Новый экономический курс» - это первая, и пока единственная, реальная программа от кандидата в президенты Украины, которая способна вывести страну из кризиса. Юлия Тимошенко довольно открыто проводит свою избирательную кампанию, имеет комплексную программу по качественной трансформации страны. Именно этим и обусловлено ее неизменное лидерство в рейтингах на протяжении всех последних социологических опросов. И поэтому у нас есть все основания поддерживать ее политические взгляды", - делится своей позицией глава депутатской группы "Новый курс" в Лисичанске Татьяна Корженко.

Через две недели к своим коллегам, присоединились народные избранники в Кременной. 19 декабря создана группа «Новый курс» из 7 депутатов в Кременском городском совете.

"Мы убеждены, что именно новый курс Украины Юлии Тимошенко, который включает в себя реформирование всех систем функционирования государства, позволит нам улучшить качество жизни людей", - подчеркивает председатель кременского депутатского объединения Алексей Прокопенко.

После, 21 декабря еще одна депутатская группа образовалась в Новодружеском городском совете. В ее состав вошли 6 депутатов.

"Создание нашей депутатской группы "Новый курс" направлено на улучшение жизни нашего города, на помощь его жителям. В первую очередь мы нацелены на спасение наших шахт и других предприятий, представляющих чрезвычайную важность для города",- говорит глава Новодружеской депутатской группы "Новый курс", Дина Сердюк.

Важно отметить, что проводятся переговоры среди депутатов о поддержке Нового курса во многих городских и сельских советах Луганщины. Это свидетельство того, что все больше людей поддерживает будущие, настоящие реформы и изменения, инициированные Юлией Владимировной Тимошенко.

Прес-служба ініціативи "Новий курс" в Луганській області