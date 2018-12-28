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ООН отправила гуманитарный груз на Донбасс

28.12.2018 15:35
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Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев направило на неподконтрольные территории Донбасса шесть грузовых автомобилей с гуманитарной помощью. 

Об этом в пятницу, 28 декабря, сообщает Госпогранслужба.

«Через КПВВ "Новотроицкое" на выезд во временно оккупированную территорию Украины последовало шесть грузовиков с товарами медицинского назначения и строительными материалами», – говорится в сообщении.

В целом пограничники оформили груз общей массой более 92 тонн.

 

Источник: https://zi.dn.ua 



Теги: Украина, Донбасс, ООН, гуманитарная помощь
 
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