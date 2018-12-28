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Президентом станет мужчина: мольфары из Карпат предвещают Украине непростой 2019 год
Но через два года должна закончиться война и начнется невиданный экономический расцвет.
Искать ответов о том, что ждет страну и ее граждан в 2019 году, кое-кто отправляется в магические Карпаты. Там чуть ли не в каждом селе живут мольфары, которые предвещают будущее.
Их телефонов в интернете не найти, а местные жители говорят, что настоящих знатоков тайн осталось немного. "Уже в горах мольфаров мало", - утверждают люди. Одни рассказывают про бабу, что гадает на фасоли в Черемошне, другие направляют в Верховину до Калины – эта будущее Украины читает по картам. "Перемирие какое-то будет с Россией. В 19-м году должна была бы закончиться война", - говорит она. Про президентские выборы гадалка говорит, что во второй тур выйдут мужчина и женщина, а вот расцвета Украины следует ожидать не ранее 2020 года, в который может произойти какая-то большая перемена. "Будет развитие большое, все начнет подниматься с колен", - говорит она.
Год, когда Украину буквально будет трясти от выборов: весной - президентских, осенью - парламентских. Предусмотреть их решения сегодня не берется ни один эксперт или политический обозреватель. Или пройдет без крови новый выбор страны? Кто станет президентом? И принесет новый год нам мир? Искать ответы на эти вопросы ТСН поехала в магические Карпаты. Что предвещают мольфары? - далее в сюжете ТСН.
Далее едем в село Черемошна к мольфарке Марии Данилюк. Она раскладывает на будущее фасоль, и в 2014-м предсказала российскую агрессию. На этот раз предвещает, что война до двух лет – и кончится, но Крым Украине не вернут. "Украина была и будет. Выберем себе хорошего мужчину", - говорит она.
В соседней Буковине живет еще одна Мария, но по фамилии Ткачук. Знатоки говорят, что она настоящая мольфарка – с черным котом. По поверьям, черные животные помогают чародеям и защищают их. Эта Мария снимать себя не разрешает, а принимает всех, кроме журналистов. Что-то мистическое происходит уже на подъезде к ее селу – машина ломается. "Ни с того ни с сего отключается полный привод, а нужно ехать в горы", - констатирует водитель. Следом новая беда – камера внезапно перестает писать звук. "Какая-то мистика происходит с аппаратурой. И батарейки, которых мне должно хватить на неделю, сменил две пары - садятся мгновенно. Вот именно такого еще никогда не было, я оператором работаю уже 26 лет", - признается он.
Довезти до прорицательницы берется Сергей – он и гид, и водитель. Поездка на Уазике по горным рекам и бездорожью стоит 500 гривен. Подворье мольфарки на вершине, она принимает, но исключений не делает – даже сфотографировать себя запрещает. За закрытыми дверями мы увидели ту самую заговоренную книгу, о которой рассказывали местные – она с XV века, на старославянском языке. Не на камеру Мария предвещает – президентом станет мужчина с востока, и уже через два года в Украине будет мир.
Все время, пока съемочная группа была у Марии, водитель пытался починить редакционную машину. Но ехать она начала, как только журналисты вернулись с горы. "Опять все включилось. Мистика", - удивляется водитель. По дороге в отель встречаем еще и соседку Марии — Ольгу. Она рассказывает подробности о жизни прорицательницы: та общалась с Януковичем и до сих пор имеет связь с его бывшим спикером Анной Герман.
"Этой Марии дочь попала в Киеве секретаршей в Верховную Раду, и так она с ними соединилась. Янукович был в Дихтинцах, была Мария Матиос, те все из Верховной Рады. Большие свечи покупали по 500 гривен. Я лишь слышала, что приехал Янукович и сын Януковича, и эта Герман была у ее дочери на свадьбе", - говорит жительница Карпат.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Украина, Донбасс, президент, Карпаты, выборы президента
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