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Трамп оглохнет, покушение на Путина и крах Европы: предсказания Ванги на 2019 год
Расшифрованы предсказания покойной провидицы Ванги на 2019 год, сообщила lifter и Daily Mail.
Знаменитая слепая провидица Ванга, еще будучи живой, предсказала 11 сентября, Брексит и расцвет ИГИЛ. По ее словам, в этом году у двух мировых лидеров будут проблемы: президент России Владимир Путин столкнется с попыткой покушения со стороны кого-то из его группы безопасности, а президент США Дональд Трамп потеряет слух из-за загадочной болезни. Ванга также предупредила, что сильное землетрясение и последующее цунами сотрет большую часть Азии, а Европа столкнется с проблемами,которые приведут к экономическому краху.
Может ли что-нибудь из этого действительно осуществиться?
Путин уже пережил по крайней мере одну крупную попытку покушения, которая была сорвана в преддверии президентских выборов 2012 года. Поэтому российский президент окружил себя высококвалифицированным снайперским отрядом, охраняющим его безопасность. Возможно, он всерьез принял предсказание слепой провидицы. Кроме того, по словам Ванги, по России ударит гигантский метеорит.
Президент США Дональд Трамп потеряет слух из-за загадочной болезни, в ходе которой будет испытывать тошноту и шум в ушах. Также ему предсказали травму головного мозга, а члену его семьи – попадание в автокатастрофу. Уточняется, что год для Трампа будет катастрофическим.
В этом году стало известно, что американские дипломаты на Кубе и в Китае пострадали от загадочной потери слуха и шума в ушах, что, как полагают, было вызвано чрезмерным воздействием импульсного радиочастотного/микроволнового электромагнитного излучения от прослушивания и наблюдения. Однако неизвестно, станет ли Трамп жертвой того же недуга.
Затем Ванга предсказал, что Европа пострадает от масштабного экономического коллапса, который, по мнению некоторых, может произойти, когда Британия выйдет из Европейского Союза 29 марта 2019 года. И она полагала, что в следующем году произойдет еще одно разрушительное цунами, которое может уничтожить прибрежные части азиатских стран, включая Пакистан, Индию, Китай, Японию и Индонезию.
Что из предсказаний Ванги сбылось?
Болгарская ясновидящая, которая умерла в возрасте 85 лет в 1996 году, также была известна как «Нострадамус на Балканах». Она загадочно потеряла зрение в возрасте 12 лет во время сильной бури. Ее семья якобы нашла ее несколько дней спустя на пороге смерти - с закрытыми глазами, покрытыми грязью. Позже она утверждала, что пережила свое первое видение, и поняла, что ей была дана возможность предсказывать будущее и исцелять других.
В 1979 году Ванга, прогнозы которой сбывались на 85 %, сказала писателю Валентину Сидорову, что Россия станет «властелином мира» после того, как Европа станет «пустошью».
Говорят также, что она сообщила и о Брексите, сказав, что Европа в своем нынешнем виде «перестанет существовать» к концу 2016 года, и что экстремистская армия, которая вторгнется в Европу, будет ответвлением ИГИЛ в Сирии и Ираке. Люди уверены, что Ванга "увидела" теракты 11 сентября 2001 года, заявив, что «две стальные птицы» нападут на «американских братьев». Она промолвила: "Ужас, ужас! Американские братья падут после нападения стальных птиц. Волки будут выть в кустах, а невинная кровь прольется рекой".
Но у Ванги были и осечки. Например, она утверждала, что Барак Обама будет «последним американским президентом», что оказалось ложным.
Другие события, о которых она предупреждала, включают в себя прекращение всемирного голода к 2028 году, колонизацию Марса и приобретение ими ядерного оружия к 2256 году, и то, что к 2341 году Земля станет непригодной для жизни.
Источник: https://from-ua.com
Теги: Донбасс, Путин, Ванга, предсказание, Дональд Трамп
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