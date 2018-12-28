В Киеве неизвестные избили популярного украинского певца

28.12.2018 15:00

Сегодня утром в Киеве неизвестные напали на украинского исполнителя DZIDZIO (Михаила Хому) и избили его. Об этом сообщила пиарщик группы Лилия Слюсар.

На своей странице в соцсети она пишет:

«11:16, Михаилу нанесены телесные повреждения. Нападавшие скрылись с места инцидента. С инцидентом разбирается полиция и состояние Михаила устанавливает скорая помощь».

По ее словам, нападение произошло перед эфиром DZIDZIO на радио Хіт FM.

Источник: https://donpress.com