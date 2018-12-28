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В Украине названы три ключевые даты повышения пенсий

28.12.2018 11:15
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В Украине названы три ключевые даты повышения пенсий

Эксперт по пенсионной реформе Галина Третьякова отметила для украинских пенсионеров три ключевые даты повышения их пенсий. Об этом сообщает издание "Бизнес.Медиа" со ссылкой на эфир телеканала ZIK.

По информации Третьякова повышения пенсий в Украине по запланированному графику должно произойти — 1 марта, 1 июля и 1 декабря 2019 года. Данная индексация пенсия уже заложена в госбюджет на 2019 год и будут выполнены гарантированно.

Также по данным Галины Третьяковой в декабре 2018 года пенсионеры в Украине не получат двойных пенсий за декабрь и январь — как это было в прошлом, 2017 году. Пенсии буду выдаваться в обычном графике.

Отдельно Галина Третьякова отметила, что на фоне переиндексации пенсий в Украине также поднимут уровень прожиточного минимума. Его повышение увеличит размер минимальных выплат для украинских пенсионеров.

Напомним, что крайнее в 2019 году повышение пенсий пройдет 1 декабря 2019 года.

Напомним, что пресс-служба Министерства здравоохранения Украины заявило, что с начала 2018 года корью заболело более 52 тысячи украинцев.

 

Источник: https://from-ua.com 



Теги: Украина, Донбасс, повышение, пенсии
 
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