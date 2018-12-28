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В военчасти произошел взрыв: первые детали чрезвычайного происшествия
В одной из военчастей, подконтрольной оперативному командованию «Юг», произошло чрезвычайное происшествие. Как передает replyua.net, в котельной воинской части разорвался котел.
Обломки стали причиной тяжелой травмы находившегося поблизости солдата-срочника. 20-летний военнослужащий получил ожоги и многочисленные травмы. В настоящий момент состояние пострадавшего врачи характеризуют как тяжелое.
Военнослужащий был госпитализирован в военно-медицинский клинический центр Южного региона. Родителям срочника сообщили о ЧП. На месте аварии ведутся следственные действия. В связи с данным фактом сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство, началось проведение следственных действий.
Напомним, в подчинение оперативного командования «Юг» входят воинские части в Николаевской, Одесской, Херсонской, Винницкой и Кировоградской областях.
Источник: https://replyua.net
Теги: Донбасс, взрыв, военные
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