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Запрет снят: мужчины из РФ всех возрастов снова могут свободно ездить в Украину
Вместе с военным положением был снят и запрет на посещение Украины мужчинами из РФ в возрасте от 16 до 60 лет.
О снятии запрета, который ранее привел Кремль в бешенство, рассказал "Гордону" пресс-секретарь Госпогранслужбы Украины (ГПСУ) Олег Слободян, передает "Диалог.UA". На днях в Украине закончилось действие военного положения, которое длилось в стране месяц в связи с высокой вероятностью полномасштабного вторжения войск РФ. Все это время в Украину был запрещен въезд граждан мужского пола страны-агрессора в возрасте от 16 до 60 лет.
Поговаривали, что данный запрет будет продлен и после прекращения военного положения, но Киев принял другое решение. "Запрет на въезд мужчинам из РФ снят", - заверил Слободян.
Он отметил, что пограничники будут уделять повышенное внимание к въезжающим в Украину российским мужчинам, чтобы предотвратить возможные теракты и провокации. Представитель ГПСУ также сообщил, что в страну будут пускать только тех россиян, которые имеют уважительную причину приехать в нашу страну и не нарушали украинское законодательство, например, посещением оккупированного Крыма в обход украинских пунктов пропуска.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Украина, Россия, Донбасс, запрет, мужчины, въезд
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