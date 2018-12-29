Аваков назвал плюсы от военного положения

29.12.2018 18:15

Военное положение позволило провести хорошие тактические учения, однако, это не был полноценный тренинг. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Так, отвечая на вопрос о пользе введения военного положения в стране, Аваков отметил:

«Реальный плюс — это были хорошие тактические учения. С этой позиции военное положение было оправдано».

Глава МВД отметил, что за это время отработан четкий алгоритм взаимодействия всех служб и подразделений в режиме чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что были проведены масштабные штабные учения по переводу Единой государственной системы гражданской обороны из режима функционирования в мирное время в режим чрезвычайного положения и большие учения всех подразделений МВД с отработкой всех возможных чрезвычайных ситуаций. Аваков уточнил: