- Сколько просят за свое выступление на Новый год украинские артисты12:35
- Главные события за ночь: падение метеорита в Украине и жуткие авиакатастрофы12:20
- Что изменится уже с 1 января: пенсионерам сообщили о новых выплатах12:05
- Война Россия-Украина: Запад дал пугающий прогноз на 2019 год11:35
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- Главарь боевиков публично признал зависимость от Кремля: детали10:35
- Под Горловкой "замес" - армия РФ несет серьезные потери, мотается много карет скорой помощи 10:20
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- В Минздраве Украины выступили за проведение выборов ректора медуниверситета имени Богомольца 09:55
- В Житомире воспитательница детского сада крала драгоценности у детей08:42
Аваков назвал плюсы от военного положения
Военное положение позволило провести хорошие тактические учения, однако, это не был полноценный тренинг. Об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
Так, отвечая на вопрос о пользе введения военного положения в стране, Аваков отметил:
«Реальный плюс — это были хорошие тактические учения. С этой позиции военное положение было оправдано».
Глава МВД отметил, что за это время отработан четкий алгоритм взаимодействия всех служб и подразделений в режиме чрезвычайной ситуации. Он подчеркнул, что были проведены масштабные штабные учения по переводу Единой государственной системы гражданской обороны из режима функционирования в мирное время в режим чрезвычайного положения и большие учения всех подразделений МВД с отработкой всех возможных чрезвычайных ситуаций. Аваков уточнил:
«Но все-таки это не был совсем уж полноценный тренинг: не была введена ставка Верховного главнокомандующего, не были введены военные администрации, не было прямого подчинения ни одной из служб военным властям. В целом это был суррогат военного положения».
Источник : https://donpress.
Теги: Донбасс, военное положение, Аваков
- Эксперты рассказали, как украинцам не потерять накопленное
- Турчинов: "Президентские выборы завершились и в Донбассе можно вводить военное положение" (ВИДЕО)
- Украина может ввести военное положение при обострении ситуации на Донбассе - Климкин
- "Артек" из детского лагеря превратился в секту для "путлерюгенда"
- Курс НБУ на 7 марта: доллар и евро стали дешевле
- В ДНР объявили военное положение: что происходит?
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- "Донецк под Новый год напоминает Припять, здесь совсем другие радости и ценности под названием Россия", - блогер 09:25
- Последние вздохи народной республики21:16
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- Оккупационные «власти ДНР» оставили детей без новогодних подарков13:36
- На Луганщине переселенцы с ВИЧ, гепатитом и туберкулезом сталкиваются с дополнительными проблемами13:20
- В Горловке при загадочных обстоятельства погиб Колыма - высокопоставленный силовик РФ, комбат и друг Бородая 13:05
- «Алла Борисовна расстроила мужа»: всплыли пикантные подробности о Пугачевой и Леонтьеве12:50
- Сколько просят за свое выступление на Новый год украинские артисты12:35
- Главные события за ночь: падение метеорита в Украине и жуткие авиакатастрофы12:20
- Что изменится уже с 1 января: пенсионерам сообщили о новых выплатах12:05
- В России при взлете рухнул вертолет: никто не выжил11:50
- Война Россия-Украина: Запад дал пугающий прогноз на 2019 год11:35
- Ситуация на КПВВ Украины: на «Гнутово» мало машин11:20
- Сколько можно хранить еду, оставшуюся после Нового года10:50
- Врачи назвали три верных признака аллергии на алкоголь10:10
- Когда вашей печени нужна помощь: названы пять признаков09:10
- Гепатит С – это реально. Вот что надо проверить в маникюрном салоне08:10
- Почему дышать над картофельными парами опасно для здоровья07:15
- Названы самые вредные для фигуры и здоровья продукты22:30
- Как правильно употреблять алкоголь в период новогодних праздников22:00
- Смех укрепляет здоровье человека21:30
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- В Азовское море вошла вражеская флотилия, раскрыто число кораблей
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть