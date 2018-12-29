Аваков рассказал, как МВД усилит морские границы Украины

29.12.2018 15:30

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков рассказал, что министерство в 2019 году предложит Кабинету Министров Украины проект для производства 20 катеров для усиления охраны морских границ Украины совместно с французской компанией, передает replyua.netсо ссылкой на "Интерфакс-Украина". Он также добавил, что в планах МВД полностью перестроить систему контроля и охраны морских границ.



"Наши корабельные парки не обновлялись десятки лет. Поэтому в 2019 году мы будем предлагать правительству проект, аналогичный вертолетному, чтобы радикально решить вопрос присутствия наших пограничных кораблей", - заявил глава МВД.



Ранее Ирина Луценко - представительница президента Украины в Верховной Раде объяснила, какие изменения произошли со времен введения военного положения в Украине. В частности, она сказала, что военные силы приведены в боевую готовность, доукомплектованы более 100-мя единицами вооруженной техники и имеют доукомплектоваться еще 200-ю единицами . Состоялась передислокация войск, боевое сплочение бригад и батальонов территориальной обороны. Уточнился и утвердился мобилизационный план, усилена охрана государственной границы, объектов критической инфраструктуры, государственной тайны. Увеличено количество блокпостов.