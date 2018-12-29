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Боевики «ЛНР» стягивают тяжелое вооружение – РСЗО, САУ, минометы и гаубицы
Боевики «ЛНР» и российские оккупанты на временно оккупированных территориях Луганской области стягивают различные виды тяжелого вооружения – гаубицы, пушки, РСЗО, САУ и др. Вот что стало узнали «Ведомости Донбасса»
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 27 декабря 2018 года, имеющемся в открытом доступе,
«26 декабря. Беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ обнаружил: 12 самоходных гаубиц (2С1 «Гвоздика», 122 мм), 14 буксируемых гаубиц (Д-30 «Лягушка», 122 мм) и 6 противотанковых пушек (МТ-12 «Рапира», 100 мм) на полигоне возле н. п. Бугаевка (37 км к юго‑западу от Луганска).
27 декабря. 22 реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 «Град», 122 мм) неподалеку от н. п. Хрустальный (быв. Красный Луч, 56 км к юго-западу от Луганска).
26 декабря. Мини-БПЛА СММ зафиксировал: 8 танков (Т-64), 3 зенитных ракетных комплекса (9К35 «Стрела-10»), 5 минометов (2Б11 «Сани», 120 мм) и 1 противотанковый ракетный комплекс (предположительно, 9П148 «Конкурс», 135 мм) на полигоне возле Бугаевки; а также 11 танков (Т-72) на полигоне возле н. п. Шимшиновка (27 км к юго-западу от Луганска). 14 самоходных гаубиц (2С1),10 буксируемых гаубиц (девять Д-30 и одна 2А65 «Мста-Б», 152 мм) и 5 РСЗО (БМ-21) по-прежнему отсутствуют. Впервые отсутствуют еще 3 самоходные гаубицы (2С1). Впервые там зафиксирована новая единица вооружения».
Теги: ЛНР, боевики, гаубицы, минометы
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