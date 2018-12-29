Медведев пошел против Путина? Подозревают раскол власти в Кремле

29.12.2018 21:00

Его подтверждает позиция верхушки России по санкциям против Украины.

Введение Россией санкций против Украины свидетельствует о том, что премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев пошел наперекор президенту Владимиру Путину.

Ведь на большой ежегодной пресс-конференции лидер россиян заявлял, что надеется на восстановление хороших отношений с соседней страной через экономические связи. На разногласия политической элиты Российской Федерации обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube, пишет Обозреватель.

"Такими шагами Дмитрий Анатольевич Медведев фактически пошел против воли, против слова президента России. Ведь не прошла еще неделя с его большой пресс-конференции. А именно там он сказал, что это руководство Украины ограничивает экономические связи наших двух прекрасных стран. Более того, Путин рассчитывает, что именно экономика когда-то, в не очень обозримом или обозримом будущем, будет способствовать налаживанию отношений между двумя государствами. А что мы видим на практике? Это же фактически нож в спину", — отметил он.

Таким образом, добавил журналист, Россия разрушила собственный миф о том, что именно Украина и ее руководство рвет экономические связи, мешает работе бизнесменов двух стран и вообще зарабатыванию денег.

Кроме того, Цимбалюк обратил внимание и на то, что версии представителей Кремля о причинах введения санкций против Украины отличаются не только от риторики Путина, но и существенно между собой.

Введение Россией санкций против Украины свидетельствует о том, что премьер-министр страны-агрессора Дмитрий Медведев пошел наперекор президенту Владимиру Путину.

Ведь на большой ежегодной пресс-конференции лидер россиян заявлял, что надеется на восстановление хороших отношений с соседней страной через экономические связи. На разногласия политической элиты Российской Федерации обратил внимание украинский журналист Роман Цимбалюк в своем видеоблоге на Youtube, пишет Обозреватель.

"Такими шагами Дмитрий Анатольевич Медведев фактически пошел против воли, против слова президента России. Ведь не прошла еще неделя с его большой пресс-конференции. А именно там он сказал, что это руководство Украины ограничивает экономические связи наших двух прекрасных стран. Более того, Путин рассчитывает, что именно экономика когда-то, в не очень обозримом или обозримом будущем, будет способствовать налаживанию отношений между двумя государствами. А что мы видим на практике? Это же фактически нож в спину", — отметил он.

Таким образом, добавил журналист, Россия разрушила собственный миф о том, что именно Украина и ее руководство рвет экономические связи, мешает работе бизнесменов двух стран и вообще зарабатыванию денег.

Кроме того, Цимбалюк обратил внимание и на то, что версии представителей Кремля о причинах введения санкций против Украины отличаются не только от риторики Путина, но и существенно между собой.

"Если Медведев объясняет, что он ввел санкции, чтобы поддержать Россию и россиян ,то его заместитель, министр финансов говорит, что это все реакция на так называемый Керченский инцидент. Это когда Россия напала на украинские корабли в нейтральных водах Черного моря. Мало того, товарищ Силуанов даже размышляет, что и впредь Россия будет действовать так же. И тут возникает вопрос: неужели они не слушаются Путина? Или все таки царь хороший, а бояре-то плохие?" — резюмировал журналист.

Источник : https://from-ua.