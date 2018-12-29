Мольфары предсказали, кто станет следующим президентом Украины

29.12.2018 07:15

Следующим президентом Украины, скорее всего, станет мужчина.

Такое мнение выразили карпатские мольфары журналистам ТСН. При этом во второй тур выборов в 2019 году выйдут мужчина и женщина, уверены предсказатели, передает Обозреватель.

Мольфарка Калина с Верховины, которая видит будущее при помощи карт, определила финалистов выборов, при этом в победителе не уверена. Она считает, что заживет страна лучше лишь в 2020 году.

"Выберем себе хорошего мужчину", — говорит о результатах выборов провидица Мария Данилюк.

Мольфарка Мария Ткаченко уверена, что в 2019 году выборы президента Украины выиграет мужчина с востока. По ее словам, уже через два года в стране будет мир.

Источник : https://from-ua.