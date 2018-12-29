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ООН проведёт дебаты по вопросам оккупации Крыма и Донбасса
Постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко рассказал, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций планирует провести дебаты, которые коснуться вопросов оккупации Российской Федерацией крымского полуострова, а также некоторых территорий Донецкой и Луганской областей. Так пишет replyua.net, ссылаясь на lenta.ua.
Дебаты пройдут в конце февраля следующего года. Дата их проведения совпадёт с годовщиной первого случая проявления агрессии российской стороной в отношении нашей страны. Такое время для проведения дебатов представители Организации Объединённых Наций выбрали неспроста. Таким образом они пытаются напомнить о причинах агрессии со стороны Российской Федерации.
Важным моментом является то, что Генеральная Ассамблея Организации Объединённых Наций включила вопрос оккупации Крыма и Донбасса в повестку дня в качестве отдельного пункта, который требует немедленного рассмотрения. Ранее существовали лишь общие пункты, к которым ООН могли привязать указанную проблему. Но все они были необособленными. Теперь же Российская Федерация не сможет поспорить относительно необходимости рассмотрение упомянутого вопроса. Стоит отметить, что российской стороне крайне не понравилось, что Генеральная Ассамблея прибегла к внесению нового пункта в повестку дня. Россия пыталась препятствовать этому, однако ей ничего не удалось. Владимир Ельченко отметил, что пока неизвестно, будет ли после дебатов приниматься какое-то решение относительно вопроса оккупации Крыма и Донбасса. Но, по его словам, такая ситуация вполне возможна.
Теги: Донбасс, ООН, оккупация, дебаты, Крым
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