Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Украина

Политолог: «С подачи США Порошенко уничтожил многонациональную Украину»

29.12.2018 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Политолог: «С подачи США Порошенко уничтожил многонациональную Украину»

Украинский политолог Вадим Карасев, который является частым гостем российских политических ток-шоу, но при этом занимает проукраинскую позицию, заявил о том, что сотрудничество Вашингтона и Киева пагубно влияет на Украину.

Как передает replyua.net, во время пресс-конференции в информационном агентстве УНИАН, Вадим Карасев заявил, что демонтаж либерального порядка в мире происходит из-за США, а Украина пытается подстроиться под этот негативный тренд. «Заметьте, в риторике власти всё меньше внимания уделяется евроценностям и либеральным реформам. Изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО, которые инициировал Порошенко, - простая формальность», - считает Карасёв.

По его словам, Петр Порошенко милитаризует и национализирует украинское общество, преследуя цель построить сильную государственность. Однако, как отмечает политолог, действующая украинская власть, которая ориентируется на Вашингтон, приложила слишком много усилий, чтобы уничтожить многонациональную Украину, и Петр Порошенко продолжает это делать.

Источник : https://from-ua. 



Теги: Украина, США, Донбасс, Порошенко
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх