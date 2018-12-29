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Полторак подписал приказ о повышении зарплат украинским военным

29.12.2018 20:15
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Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ, согласно которому с 1 января 2019 года будет повышено денежное довольствие военнослужащих ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

По словам министра, в 2019 году командир бригады, который ранее получал 17 - 18 тыс. грн, теперь будет получать почти 26 тыс. грн, командир батальона вместо 14 тыс. грн будет получать 19-23 тыс. грн, а командир роты - 16 тыс. грн вместо 12 тыс., которые ему начисляются сейчас.

"Президент Украины - Верховный Главнокомандующий ВС Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно которому мы с 1 января 2019 года повышаем денежное довольствие военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск", - отметил Полторак

Источник : https://strana.ua 



Теги: Донбасс, военные, повышение, Полторак
 
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