Путин разработал новую стратегию для уничтожения Украины: «бросит подачку»

29.12.2018 09:45

Российский президент Владимир Путин подписал закон, написанный специально под Украину

Президент страны-оккупанта Владимир Путин подписал закон, который дал ему право выбирать категории граждан, для которых будет упрощено получение российского гражданства. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.

Ранее закон приняла нелегитимная Госдума РФ, которая отмечала, что он «в первую очередь направлен на поддержку граждан Украины».

Закон предусматривает, что Владимир Путин может определять категории иностранцев, которые в упрощенном порядке смогут получить гражданство РФ. Речь идет о «соотечественниках, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима».

Подать заявление на прием в гражданство РФ можно будет удаленно в упрощенном порядке — по месту пребывания, чтобы «стимулировать переезд в Российскую Федерацию».

Соответствующий вопрос поднял во время встречи с Путиным 25 декабря спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщает Bloomerg.

Российский депутат заявил, что Конституция их страны не является догмой, поэтому в нее можно вносить изменения.

«У общества есть вопросы, уважаемый Владимир Владимирович. Пришло время ответить на эти вопросы, никоим образом не угрожая основным положениям конституции. Закон, даже если это Основной Закон, не является догмой», — заявил Володин.

Как сообщают личные источники издания, в Кремле уже несколько месяцев ищут возможности для внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы Путину оставаться при власти после 2024 года.

Также политик подчеркнул, что российский и украинский народы воссоединятся.

Жители Украины, якобы, устали от того, что им рассказывают о русских, каждый день настраивая против Москвы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский. Также политик разразился очередным бредом, что «украинцы ожидают того момента, когда две страны – Российская Федерация и Украина будут одним государством».

Источник: https://politeka.net/news/politics/852567-putin-razrabotal-novuju-strategiju-dlja-unichtozhenija-ukrainy-brosit-podachku/