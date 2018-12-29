- "Не положено холопам знать смотрящего", - Казанский обнаружил в "ДНР" секретного "премьер-министра" 20:00
- Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года19:44
- В одном из районов Киева объявлен карантин из-за бешенства19:32
- Украинцы определились с главными символами страны19:15
- Появился перечень товаров, которые Россия запретила ввозить из Украины19:00
- Зачем Кремль ввел санкции против политиков Украины, лояльных к Путину и агрессии РФ, перед выборами - эксперт 18:45
- В ОРЛО назначили главарей «силовых ведомств»: названы имена18:30
- Аваков назвал плюсы от военного положения18:15
- Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит18:00
- Меркель призвала Путина освободить украинских моряков: в Кремле огрызнулись17:43
Путин разработал новую стратегию для уничтожения Украины: «бросит подачку»
Российский президент Владимир Путин подписал закон, написанный специально под Украину
Президент страны-оккупанта Владимир Путин подписал закон, который дал ему право выбирать категории граждан, для которых будет упрощено получение российского гражданства. Об этом сообщает российский пропагандистский ресурс РИА Новости.
Ранее закон приняла нелегитимная Госдума РФ, которая отмечала, что он «в первую очередь направлен на поддержку граждан Украины».
Закон предусматривает, что Владимир Путин может определять категории иностранцев, которые в упрощенном порядке смогут получить гражданство РФ. Речь идет о «соотечественниках, проживающих в странах со сложной общественно-политической и экономической обстановкой, где происходят вооруженные конфликты или смена политического режима».
Подать заявление на прием в гражданство РФ можно будет удаленно в упрощенном порядке — по месту пребывания, чтобы «стимулировать переезд в Российскую Федерацию».
Соответствующий вопрос поднял во время встречи с Путиным 25 декабря спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. Об этом сообщает Bloomerg.
Российский депутат заявил, что Конституция их страны не является догмой, поэтому в нее можно вносить изменения.
«У общества есть вопросы, уважаемый Владимир Владимирович. Пришло время ответить на эти вопросы, никоим образом не угрожая основным положениям конституции. Закон, даже если это Основной Закон, не является догмой», — заявил Володин.
Как сообщают личные источники издания, в Кремле уже несколько месяцев ищут возможности для внесения изменений в Конституцию, которые позволили бы Путину оставаться при власти после 2024 года.
Также политик подчеркнул, что российский и украинский народы воссоединятся.
Жители Украины, якобы, устали от того, что им рассказывают о русских, каждый день настраивая против Москвы. Об этом заявил депутат Госдумы РФ Владимир Жириновский. Также политик разразился очередным бредом, что «украинцы ожидают того момента, когда две страны – Российская Федерация и Украина будут одним государством».
Источник: https://politeka.net/news/politics/852567-putin-razrabotal-novuju-strategiju-dlja-unichtozhenija-ukrainy-brosit-podachku/
Теги: Украина, Донбасс, Путин, уничтожение
- Выгодно Украине: появилось неожиданное объяснение тупика в переговорах по Донбассу
- Путин следит за Украиной
- План Путина: коррупция, ксенофобия, отношение к населению как к досадной помехе - и Украина превратится в Россию (ВИДЕО)
- Названы действительные причины, по которым Россия никогда не отпустит Донбасс
- Миротворцы на Донбассе: Лукашенко рассекретил детали переговоров с Порошенко и Путиным
- Пресс-конференция Путина, сигнал для украинцев - Кремль свою позицию менять не собирается, конца войне пока не видно
- В отличие от «ДНР»: В «ЛНР» комендантский час отменили на три ночи11:07
- Боевики нарушили новогоднее перемирие10:24
- Медработников в ОРДЛО обязали пройти военную подготовку08:00
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"23:15
- "Братья, вас кинули!" Нищенские оклады жителей Макеевки поразили Сеть 23:07
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются21:45
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло20:10
- Быстроходные рыбацкие лодки. Командующий ВСУ рассказал о «флотилии ДНР»19:38
- Надеяться не нужно: Военный эксперт пояснил, что РФ не нужен режим тишины на Донбассе19:23
- Пояс безопасности: ВСУ закрепились под Горловкой19:04
- "Не положено холопам знать смотрящего", - Казанский обнаружил в "ДНР" секретного "премьер-министра" 20:00
- Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года19:44
- В одном из районов Киева объявлен карантин из-за бешенства19:32
- Украинцы определились с главными символами страны19:15
- Появился перечень товаров, которые Россия запретила ввозить из Украины19:00
- Зачем Кремль ввел санкции против политиков Украины, лояльных к Путину и агрессии РФ, перед выборами - эксперт 18:45
- В ОРЛО назначили главарей «силовых ведомств»: названы имена18:30
- Аваков назвал плюсы от военного положения18:15
- Порошенко подписал закон о морской зоне Украины: что это значит18:00
- Меркель призвала Путина освободить украинских моряков: в Кремле огрызнулись17:43
- Учёные разгадали загадку снежинок09:30
- Диетологи подсказали, как "сбросить" 8 кг за неделю09:13
- 35 мудрых итальянских высказываний08:30
- Какие сладости больше всего вредят здоровью человека08:15
- 11 причин, почему современные отношения так легко разрушаются07:04
- Медики назвали новогодние продукты, которые могут быть опасны для здоровья23:02
- Найден способ омолодить мозг22:15
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году20:30
- Трихологи подсказали, какая специя поможет при выпадении волос18:30
- Медики объяснили, почему не стоит полностью отказываться от сладостей16:30
- Павел Глоба показал, чего ждать каждому знаку зодиака в 2019 году
- Есть 1 знак Зодиака, которому 100% повезет в 2019 году
- "ДНР" уличила главаря боевиков в массовом "предательстве"
- "Есть уже нечего, дайте хоть продуктовые наборы", - Енакиево на грани, под Пушилиным качается кресло
- Близкий советник Порошенко разоблачил громкую ложь Кремля о Донбассе
- Пушилин обязал подчиненных «изыскать» свободное жилье для членов НВФ
- У Порошенко заявили о взятии под контроль ВСУ «серой зоны» на Донбассе
- Разгромлена бронетехника, много погибших: разведка сообщила о тяжелейших потерях "ДНР" на Донбассе
- Прогноз астролога: Когда закончится война на Донбассе - названа дата
- Новогодний "подарок" "властей" "ЛНР" вызвал ажиотаж в Сети, над боевиками смеются