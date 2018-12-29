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Россия вводит запрет на товары из Украины
Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт в РФ ряда товаров из Украины. Об этом сообщается на официальной странице Медведева в Twitter.
"Россия вводит запрет на импорт ряда украинских товаров. Это – ответная мера на санкционные ограничения со стороны Украины. Подписал соответствующее постановление", – написал Медведев.
В пресс-службе российского правительства уточнили, что большая часть "запрещенки" – это промтовары. Но фигурируют в перечне и продукты.
"Постановлением вводится запрет на ввоз в Россию товаров, страной происхождения которых является Украина, либо перемещаемых через территорию Украины, по утвержденному списку. Основной объем товаров, в отношении которых введен запрет, относится к категории промышленных. В список также включены сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие", - отметили в пресс-службе.
При этом власти РФ заявили, что снимут эмбарго, "если Украина отменит ограничительные меры, введенные ранее в отношении конкретных российских товаров".
В перечень российских товаров, которые попали под украинское эмбарго, входят мясо, рыба, крупы, зерна, хлебобулочные изделия, водка, пиво, сигареты, кондитерские изделия, корма, ряд химикатов и железнодорожного оборудования. Позже в "черный список" добавили полиэтилен, также был увеличен перечень химикатов. Кроме того, в 2018 году Кабмин еще раз расширил список запрещенных российских товаров. Тогда в него внесли цементные клинкеры – промежуточный продукт при производстве цемента. Чуть позже – глюкозу и крахмал.
Впрочем, по словам специалистов, запрет на ввоз российских товаров в Украину отражается на экономике РФ незначительно. Как пояснил сайту "Сегодня" экономист Борис Кушнирук, это эмбарго стоит расценивать исключительно как ответ на российские санкции и запрет на ввоз определенных украинских товаров в Россию.
Тем временем Украина нарастила импорт российских товаров. Украинские предприятия стали меньше продавать своей продукции в РФ, но страна сохраняет отрицательное сальдо торговли с РФ – разница между объемами импорта и экспорта составляет 3,1 млрд долларов.
Источник : https://www.segodnya.ua
Теги: Россия, Донбасс, запрет, товар
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