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Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года

29.12.2018 19:44
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Министра финансов и председателя НБУ беспокоят процессы на мировых рынках

Совет по финансовой стабильности на последнем заседании в 2018 году определила ключевые вызовы на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, среди ключевых вызовов на 2019 год: замедление темпов роста мировой экономики и экономики стран - торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими центробанками мира.

Источник : https://www.rbc.ua 



Теги: Донбасс, финансы, стабильность
 
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