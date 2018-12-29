Совет финансовой стабильности назвал главные вызовы 2019 года

29.12.2018 19:44

Министра финансов и председателя НБУ беспокоят процессы на мировых рынках

Совет по финансовой стабильности на последнем заседании в 2018 году определила ключевые вызовы на 2019 год. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы НБУ в Facebook.

Как отмечается в сообщении, среди ключевых вызовов на 2019 год: замедление темпов роста мировой экономики и экономики стран - торговых партнеров Украины, корректировка цен на сырьевые товары, повышение процентных ставок ведущими центробанками мира.

Источник : https://www.rbc.ua