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Украинцы больше не увидят детских денег: суд ошарашил решением

29.12.2018 09:02
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Украинцы больше не увидят детских денег: суд ошарашил решением

КС признал конституционной отмену пособия по уходу за ребенком.

Конституционный Суд признал конституционной отмену пособия по уходу за ребенком до достижения им 3-х лет и сокращение размера помощи при его рождении, передают Українськi Новини.

Указано, что КС рассмотрел конституционное представление 50 депутатов Верховной Рады относительно соответствия Конституции положений пункта 7 раздела 2 закона "О предотвращении финансовой катастрофы и создания предпосылок для экономического роста в Украине ".

Этими положениями, вступившими в силу 1 июля 2014 года, было предусмотрено сокращение материальной помощи при рождении второго и третьего ребенка и установление единого размера социальной помощи при рождении детей в сумме 41 280 гривен.

Также было отменено пособие по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста.

Авторы конституционного представления считали, что оспариваемые положения закона сужают конституционные права на социальную защиту граждан.

КС рассматривал это дело с 15 декабря 2015 года.

Суд указал в своем решении, что к конституционным правам социальной защиты относиться только право на получение пенсии.

КС отметил, что материальная помощь по уходу за ребенком является вспомогательной государственной помощью и имеет стимулирующее значение.

В то же время, суд подчеркивает, что данные виды помощи не указаны в Конституции и, очевидно, были приняты парламентом для сохранения финансовых способностей Украины в сложной экономической ситуации.

Учитывая это, КС признал оспариваемые положения соответствующими Конституции.

Решение суда является окончательным и не подлежит обжалованию.

Источник : https://from-ua 



Теги: Украина, Донбасс, деньги, суд
 
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