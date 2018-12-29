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В Минобороны подписали судьбоносный указ: что изменится для украинцев с Нового года
Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о повышении заработной платы военнослужащим с начала 2019 года
Об этом говорится на сайте Министерства обороны.
В начале следующего года командир бригады, который ранее получал 17 — 18 тыс. грн, теперь будет получать почти 26 тыс. грн, командир батальона вместо 14 тыс. грн будет получать 19-23 тыс. грн, а командир роты — 16 тыс. грн вместо 12 тыс., которые ему начисляются сейчас.
«Президент Украины — Верховный Главнокомандующий ВС Украины утвердил, и я вчера подписал приказ, согласно с которым мы с 1 января 2019 года повышаем денежное обеспечение военнослужащих ВС Украины, в том числе Сухопутных войск», — сказал Полторак.
Напомним, ранее повышение заработных плат военным анонсировал президент Украины Петр Порошенко. Также с 1 января в Украине произойдет увеличение выплат военным пенсионерам. . По данным Кабинета министров, среднее увеличение может составить 738 грн. Повышенные пенсии получат почти 498 тысяч бывших военнослужащих и правоохранителей. С 1 января 2019-го по 31 декабря 2019-го им будет выплачиваться уже 75 процентов суммы повышения. А с 1 января 2020 года военные пенсионеры будут получать повышенные пенсии в полном объеме.
Отметим, что минимальная пенсия в конце следующего года будет на уровне 1638 грн. При этом минимальные потребности пенсионеров, по подсчетам, обходят в 2766 гривен.
Ресурсом для повышения пенсий могло бы стать, например, повышение минимальной заработной платы. В таком случае часть заработных плат вышла бы из тени, что позволило бы увеличить налоговые поступления и пополнить бюджет Пенсионного фонда.
Источник: https://politeka.net
Теги: Донбасс, указ, Новый год, Минобороны
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